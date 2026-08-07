Pont került a Sepsi-játékos két éve húzódó doppingügyére

A jelenleg 34 éves középpályást 2024. február 4-én az Universitatea Craiova elleni bajnoki mérkőzés után tesztelték, és vizeletmintájában a tiltott szerek közé tartozó metilhexanamint mutattak ki. Matei akkor a vizsgálat ideje alatt is pályára léphetett a székelyföldi klub színeiben, miközben azzal védekezett, hogy a szer egy fertőzött energiaital révén került a szervezetébe. A romániai doppingellenes ügynökség (ANAD) végül fél éves eltiltással büntette, Matei viszont sikeresen fellebbezett és alig egy hónapot kihagyva másodfokon elérte a büntetés eltörlését.

Ezt a döntést támadta meg a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) a svájci székhelyű Sportdöntőbíróságon, amely ma közölte a Sepsivel, hogy kilenc hónapra tiltotta el Mateit, amibe viszont a már letöltött egy hónap is beleszámít. A szentgyörgyi klub elfogadta a döntést, miszerint a játékos az eltiltás ideje alatt nem vehet részt az edzéseken és nem léphet be a csapat öltözőjébe.

„Mély sajnálattal vesszük tudomásul ezt a helyzetet és annak hatását mind Cosmin Mateire, mind csapatunkra. Cosmin meghatározó játékos és együttesünk kapitánya, így távolléte jelentős veszteséget jelent. Klubunk tiszteletben tartja a Sportdöntőbíróság döntését és a sporttevékenységet szabályozó alapelveket, egyúttal megerősíti elkötelezettségét a szabályok betartása és a sportszerű versenyzés előmozdítása mellett. Ugyanakkor teljes támogatásunkról biztosítjuk Cosmin Mateit ebben a nehéz időszakban, és meg vagyunk győződve arról, hogy az eltiltás leteltét követően még erősebben tér vissza” – áll a sepsiszentgyörgyi klub pénteken kiadott közleményében.

Matei 2022 óta a Sepsi játékosa, s a 2025-ös kiesés után a Liga 2-ben is a csapatnál maradt, oroszlánrészt vállalva az azonnali visszajutásban. Összesen 143 tétmérkőzést játszott és 27 gólt szerzett a szentgyörgyieknél, ezzel az eltiltással viszont csak április elején, a Superliga rájátszásában léphet újra pályára. A Sepsi legközelebb hétfő este 20.30-tól lép pályára a román élvonalban, amikor a listavezető FCSB-t fogadja.