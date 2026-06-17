Vb 2026: Argentína–Algéria 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–ALGÉRIA 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!

Kansas City, Kansas City Stadion, 3 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)

ARGENTÍNA: Emiliano Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi, Almada, Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Molina, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Barco, Lo Celso, Palacios, Paredes, J. Álvarez, N. González, José Manuel López, Paz, G. Simeone.

ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui, Maza Bentaleb – Mussza, Guiri, Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

A kispadon: Benbot, Masztil (kapusok), Abada, Belaid, Sergi, Hadzsam, Tugai, Auar, Titraui, Zerruki, Amura, Benbuali, Bulbina, Gedzsemisz, Mahrez.

Gólszerző: Messi (17.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), 23 Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni