Vb 2026: tapasztalt játékosok, világklasszis edzővel – íme, az üzbég keret!

Kihirdette az üzbég válogatott huszonhat fős világbajnoki keretét Fabio Cannavaro szövetségi kapitány. A vb-re utazók között ott van a Manchester City 22 éves védője, Abduqodir Khusanov is, aki korábban sérüléssel bajlódott, a bajnoki szezon végén azonban már visszatért, és FA-kupát, valamint Ligakupát nyert angol klubjában.
A vb-újonc üzbégek a K-csoportban szerepelnek az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő, jövő csütörtökön rajtoló tornán, az ellenfelük Kolumbia, Portugália és a Kongói DK lesz.
AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftci)
Védők: Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), Farrux Sayfiyev (Neftci), Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Naszrullayev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), Behruz Karimov (Surkhon), Yakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliyev (AGMK)
Középpályások: Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), Odiljon Hamrobekov (Traktor – Irán), Oston Urunov (Perszepolisz – Irán), Jamsid Iskanderov (Neftci), Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullayev (Basaksehir – Törökország), Akmal Mozgovoy (Pahtakor), Azizjon Ganiev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), Sherzod Esanov (Bukhara)
Támadók: Eldor Shomurodov (Basaksehir – Törökország), Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), Azizbek Amonov (Bukhara)
Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)
|Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Kongói DK
|X–X
|Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Üzbegisztán–Kolumbia
|X–X
|Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Üzbegisztán
|X–X
|Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Kolumbia–Kongói DK
|X–X
|Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion
|Kolumbia–Portugália
|X–X
|Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion
|Kongói DK–Üzbegisztán
|X–X