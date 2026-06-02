Vb 2026: tapasztalt játékosok, világklasszis edzővel – íme, az üzbég keret!

Kihirdette az üzbég válogatott huszonhat fős világbajnoki keretét Fabio Cannavaro szövetségi kapitány. A vb-re utazók között ott van a Manchester City 22 éves védője, Abduqodir Khusanov is, aki korábban sérüléssel bajlódott, a bajnoki szezon végén azonban már visszatért, és FA-kupát, valamint Ligakupát nyert angol klubjában.

A vb-újonc üzbégek a K-csoportban szerepelnek az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő, jövő csütörtökön rajtoló tornán, az ellenfelük Kolumbia, Portugália és a Kongói DK lesz.

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftci)

Védők: Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), Farrux Sayfiyev (Neftci), Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Naszrullayev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), Behruz Karimov (Surkhon), Yakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliyev (AGMK)

Középpályások: Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), Odiljon Hamrobekov (Traktor – Irán), Oston Urunov (Perszepolisz – Irán), Jamsid Iskanderov (Neftci), Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullayev (Basaksehir – Törökország), Akmal Mozgovoy (Pahtakor), Azizjon Ganiev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), Sherzod Esanov (Bukhara)

Támadók: Eldor Shomurodov (Basaksehir – Törökország), Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), Azizbek Amonov (Bukhara)

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)