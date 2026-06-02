Vb 2026: tapasztalt játékosok, világklasszis edzővel – íme, az üzbég keret!

2026.06.02. 16:29
foci vb 2026 Üzbegisztán keretek Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro, az üzbég labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya rutinos játékosoknak szavazott bizalmat világbajnoki kerete kijelölésekor.

Kihirdette az üzbég válogatott huszonhat fős világbajnoki keretét Fabio Cannavaro szövetségi kapitány. A vb-re utazók között ott van a Manchester City 22 éves védője, Abduqodir Khusanov is, aki korábban sérüléssel bajlódott, a bajnoki szezon végén azonban már visszatért, és FA-kupát, valamint Ligakupát nyert angol klubjában.

A vb-újonc üzbégek a K-csoportban szerepelnek az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő, jövő csütörtökön rajtoló tornán, az ellenfelük Kolumbia, Portugália és a Kongói DK lesz.

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftci)
Védők: Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), Farrux Sayfiyev (Neftci), Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Naszrullayev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), Behruz Karimov (Surkhon), Yakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliyev (AGMK)
Középpályások: Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), Odiljon Hamrobekov (Traktor – Irán), Oston Urunov (Perszepolisz – Irán), Jamsid Iskanderov (Neftci), Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullayev (Basaksehir – Törökország), Akmal Mozgovoy (Pahtakor), Azizjon Ganiev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), Sherzod Esanov (Bukhara)
Támadók: Eldor Shomurodov (Basaksehir – Törökország), Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), Azizbek Amonov (Bukhara)
Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)

Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DKX–X
Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Üzbegisztán–KolumbiaX–X
Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–ÜzbegisztánX–X
Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Kolumbia–Kongói DKX–X
Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–PortugáliaX–X
Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–ÜzbegisztánX–X
A K-CSOPORT PROGRAMJA

 

