Gyász: elhunyt a ZTE egykori védője

Filó László szülőhelyén, Lentiben kezdte pályafutását, onnan a Nagykanizsai Dózsa katonacsapatához került, 1968-ban pedig a Zalaegerszegi TE szerződtette.

A ZTE-nél lett NB I-es játékos, a remekül fejelő védő 1972 őszén mutatkozott be az élvonalban, és 1978-as távozásáig 103 mérkőzésen szerepelt.

Filó öt évet Keszthelyen játszott, majd visszavonult. Fia, Filó Attila a ZTE-ben, a Győrben és a Kispestben is játszott az NB I-ben.

Filó László 2026. május 17-én, Zalaegerszegen hunyt el.