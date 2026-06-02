Gyász: elhunyt a ZTE egykori védője
Életének 80. évében elhunyt Filó László, a Zalaegerszeg labdarúgócsapatának korábbi NB I-es játékosa.
Filó László szülőhelyén, Lentiben kezdte pályafutását, onnan a Nagykanizsai Dózsa katonacsapatához került, 1968-ban pedig a Zalaegerszegi TE szerződtette.
A ZTE-nél lett NB I-es játékos, a remekül fejelő védő 1972 őszén mutatkozott be az élvonalban, és 1978-as távozásáig 103 mérkőzésen szerepelt.
Filó öt évet Keszthelyen játszott, majd visszavonult. Fia, Filó Attila a ZTE-ben, a Győrben és a Kispestben is játszott az NB I-ben.
Filó László 2026. május 17-én, Zalaegerszegen hunyt el.
Legfrissebb hírek
A ZTE elbúcsúztatta a távozó védőt
Labdarúgó NB I
2026.05.30. 18:13
Végső búcsút vettek kollégánktól, Horváth Tamástól
Egyéb egyéni
2026.05.23. 12:01
Ezek is érdekelhetik