Úszás: Debrecenben kell jól úszni a nyárnyitányon

Jancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.06.02. 15:26
Kárpáti Máté Jackl Vivien Antal Dávid úszás Kertész Boróka utánpótlás utánpótlássport
Az úszóutánpótlás nyara az ifik országos bajnokságával rajtol szerdán, és tart négy napon át Debrecenben.

Tavaly augusztusban, Kaposváron a hazai úszók korosztályos csúcsviadalait zárta az ifjúságiak országos bajnoksága, most Debrecenben viszont az utánpótlás legfőbb honi megméretéseinek nyitóállomása lesz a legidősebb tinédzserek ob-je, amely szerdától szombatig zajlik a cívisvárosban. Ám nemcsak az idén 18 esztendősek csobbannak vízbe, hanem a megfelelő szintidővel bíró fiatalabb évjáratúak is, akikből szintén jócskán akad a múlt évinél is népesebb, a nevezési lista tanúsága szerint 57 klub 364 úszóját felvonultató ob-n.

A mezőny várható „élmunkásai” közül kettőt könnyű és méltányos is előrehozni: a már a felnőttek között is bizonyító duó hölgytagja,

az Eb-t is nyert Jackl Vivien például utolsó itthoni ifi bajnoki fellépését tartja Debrecenben, ahol öt számban ellenőrizheti, hol tart a formába hozással.

A 400 vegyesen és 1500 gyorson is a világ élmezőnyéhez tartozó talentum afféle előrehozott búcsút is tart, hiszen ősszel nagykorúvá válván, vagyis kinőve az utánpótlásból már a tengerentúli karrierfolytatásra összpontosíthat. Tudniillik 2027-ben, a budapesti felnőtt-világbajnokság után a Texas Egyetem (jelenleg az olimpiai bajnok Kós Hubertet és a szintén Amerikában tanuló Pádár Nikolettet is foglalkoztató) úszócsapatának tagja lesz – miként azt Insta-oldalán a minap tudatta Vivien, aki a fővárosi „kitérő” után október óta újra nevelőedzőjénél, Kocsis Mártánál készül Tatabányán.

A fiúknál az ob-rajtlistán a legnagyobb név birtokosa Antal Dávid, az augusztusban 18 éves „pillangókirályfi”.

Debrecenben azonban nem csupán a fő territóriumán lesz jelenése, a 200 „pille” mellett – amelyen ifjúsági Európa-bajnoknak és korosztályos világbajnoki ezüstérmesnek is vallhatja magát – még további kilenc (!) számban nevezett Kaliba Viktor tanítványa. A nyírbátori kiválóság a tavalyi kaposvári ifi csúcson meglehetős gyakorisággal látogatta meg a dobogót eredményhirdetéskor: egy harmadik hely mellett ugyanis négy egyéni számban is az emelvény legtetejére állhatott fel mint 2025-ös magyar bajnok. Nem kétséges, hogy 2026-ban sem szeretné alábbadni...

A két potenciális főszereplő mellett persze érdemes odafigyelnünk másokra is, merthogy a női és a férfi mezőnyben egyaránt találkozhatunk ígéretes indulókkal. Az ifjú hölgyeket véve előre ott van mindjárt

a Jövő SC-s Kertész Boróka: a 15 éves reménység, aki a múlt esztendei EYOF-on, a nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon halmozta a medálokat,

az 2025-ös ifi ob-n a vegyes váltó aranyához és a 4x200-as gyorsváltó bronzához három egyéni magyar bajnoki címet tett hozzá azzal, hogy 100 és 200 gyorson, és persze fő számában, 200 pillangón győzött. Most Debrecenben vízbe ugrik több más EYOF-győztesünk is, így Nagy-Benedek Izabella, Puzsa Petra és Szabó Kincső, de az arany várományosok sorában ott van például Kokas Fanni, Kömöz Eszter, Nagy Napsugár, Szabó Lilla vagy éppen Zámbori Hanna is.

A fiúknál az újpestiek tavalyi bajnoki váltósikereiben is jelentős részt vállalók közül

startol Debrecenben a 400, a 800 és az 1500 méteres gyors döntőjében is diadalmaskodó Kárpáti Máté,

továbbá az a Papp Sebestyén is, akinek szintén három egyéni aranyat akasztottak a nyakába, ráadásul az egyiket – az 50 hátét – a múlt évi ob egyetlen rekordjavítójaként korosztályos magyar csúccsal érdemelte ki. A legfiatalabb tehetségek táborából is kiemelkedik a 2011-es születésű, Kőbánya SC-s Sárkány Zétény, és a bajnoki elsőségek elosztásába nagyon is lesz beleszólása a kaposvári Kakuk Koppánynak, a győri Pápai Olivérnek, s a békéscsabaiak „vadonatúj” mellúszó tehetségének, Petróczki Zsombornak is. Szerdától pedig még tovább bővülhet a sikerekre ítéltek „várólistája”...

(Kiemelt képünkön: Antal Dávid tíz számban indul a Debreceni Sportuszodában Forrás: musz.hu)

