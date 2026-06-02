Megoldódtak a vízumgondok, szerdára teljes lesz a dél-afrikai küldöttség Mexikóban

2026.06.02. 16:21
Dél-Afrika játssza a világbajnokság nyitómérkőzést (Fotó: Getty Images)
Szerdára teljes lesz a dél-afrikai küldöttség a mexikói Pachucában, mivel útra kelhet a labdarúgó-világbajnokságra a két utolsó stábtag is, akinek korábban még nem volt vízuma.

A tervezettnél később kelt útra a dél-afrikai válogatott, mert néhány játékos és stábtag az eredeti indulási időpontra nem kapta meg a szükséges beutazási engedélyt. A csapat vasárnapra tervezett indulását – a helyi televízió közlése szerint – „határozatlan időre” elhalasztották, de hétfőn már gépre szállhatott a küldöttség.

A Dél-afrikai Labdarúgó-szövetség (SAFA) tisztviselői először nem reagáltak a késlekedésre, Gayton McKenzie sportminiszter azonban az X-oldalon közzétett bejegyzésében éles bírálatot fogalmazott meg, azt írta, a szövetség utazási és vízumbotránya kínos és rendkívül igazságtalan a játékosokkal és az edzői stábbal szemben. Egyúttal jelentést kért a SAFA irányítóitól, és szorgalmazta, hogy intézkedjenek azokkal szemben, akik felelősek a káosz kialakulásáért.

Helman Mkhalele segédedző nem tartott a többiekkel hétfőn, mert az Egyesült Államok johannesburgi főkonzulátusa meg nem nevezett ok miatt elutasította a vízumkérelmét, akárcsak a csapat biztonsági vezetőjéét, Mdu Mbatháét, de azóta rendeződött a helyzet, így kedden mindketten elutazhatnak Mexikóba.

„Holnapra együtt lesz a küldöttség” – mondta a tévének nyilatkozva Danny Jordaan, a dél-afrikai sportági szövetség elnöke, aki köszönetét és háláját fejezte ki a probléma gyors megoldásáért az amerikai konzulátus alkalmazottainak.

A dél-afrikaiak játsszák majd az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében sorra kerülő világbajnokság nyitómérkőzését június 11-én Mexikóvárosban a hazaiakkal. Később a csehekkel csapnak össze június 18-án Atlantában, majd a dél-koreaiakkal június 24-én Monterreyben.

Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Dél-Afrika
Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Dél-Korea–Csehország
Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Csehország–Dél-Afrika
Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Mexikó–Dél-Korea
Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Csehország–Mexikó
Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Dél-Afrika–Dél-Korea
A-csoport

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Védők: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96 – Németország), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok)
Középpályások: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Támadók: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley – Anglia), Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus)
Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

 

