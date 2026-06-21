Nemzeti Sportrádió

Ünnepelhet Curacao, megvan története első vb-pontja!

CS. M.CS. M.
2026.06.21. 03:57
Címkék
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Foci vb 2026
42 perce

A hősiesen védekező Curacao megszerezte első vb-pontját, Ecuador továbbra is gólképtelen

Eloy Room szenzációs védésekkel segítette a karibi csapatot.

 

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