Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: a 13-16. helyért folytatják az Eb-t az U18-as lányok

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2026.08.06. 16:21
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Az U18-as leány kosárlabda-válogatott kikapott a horvátoktól a svédországi Eb-n, így a 13-16. helyért játszik tovább.

Csütörtökön az U18-as leány kosárlabda-válogatott

70–62-re kikapott

a horvátoktól a Svédországban zajló Európa-bajnokságon, így a folytatásban Laczka Miklós együttes a 13-16. hely valamelyikét szerezheti meg a kontinenstornán.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM (SVÉDORSZÁG)
A 9-16. helyért
Magyarország–Horvátország 62–70  (1613, 2025, 1621, 1011)
Magyarország: Josepovits 7/3, Babay-Bognár -, Tálosi 4, Dinnyés -, Kárpáthegyi 4/3. Csere: Tatai -, Puskás -, Gálos 10/9, Csaplár-Nagy 8, Bori 4, Biczó 25/9. 
Horvátország: Glomazic M. 13, Zlatoper 2, Tabak 8/3, Pilic 15/9, Vukosa 21/3. Csere: Bilusic 2, Glomazic P. 6/3, Bilic 3/3.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

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