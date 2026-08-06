Kosárlabda: a 13-16. helyért folytatják az Eb-t az U18-as lányok

Csütörtökön az U18-as leány kosárlabda-válogatott

70–62-re kikapott

a horvátoktól a Svédországban zajló Európa-bajnokságon, így a folytatásban Laczka Miklós együttes a 13-16. hely valamelyikét szerezheti meg a kontinenstornán.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM (SVÉDORSZÁG)

A 9-16. helyért

Magyarország–Horvátország 62–70 (16–13, 20–25, 16–21, 10–11)

Magyarország: Josepovits 7/3, Babay-Bognár -, Tálosi 4, Dinnyés -, Kárpáthegyi 4/3. Csere: Tatai -, Puskás -, Gálos 10/9, Csaplár-Nagy 8, Bori 4, Biczó 25/9.

Horvátország: Glomazic M. 13, Zlatoper 2, Tabak 8/3, Pilic 15/9, Vukosa 21/3. Csere: Bilusic 2, Glomazic P. 6/3, Bilic 3/3.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)