Újabb furcsa FIFA-szabály: a hosszú csók tilos!

A német Bild összeszedte, hogy a FIFA szabályzata alapján mit szabad és mit nem a világbajnokság stadionjaiban, és egy meglepő pontot is talált.

Az egyáltalán nem különleges intézkedés, hogy nem lehet fegyvereket, szerszámokat, kábítószert vagy lufikat bevinni a nézőtérre, ahogy az is érthető, hogy nem szabad dohányozni vagy sértegetni, inzultálni a többi szurkolót.

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Az ugyanakkor már szokatlan, hogy elméletileg az elnyújtott érzelmes csók is tilos. Az apró csókok beleférnek, a hosszabbak már nem. Kérdés persze, hogy ezeket ki ellenőrzi, mennyire veszik szigorúan és mi jár azoknak a drukkereknek, akik esetleg a szurkolás hevében belefeledkeznek a csókcsatába.