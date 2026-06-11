Üdvözöljük kedves olvasóinkat a világbajnokság első napjának élő hírfolyamában!

Ma este 21 órakor a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság. Előtte folyamatosan frissülő hírfolyamban számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről. Tartsanak velünk!

Fotó: Getty Images

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 4.00: Dél-Korea–Csehország, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!