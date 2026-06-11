Üdvözöljük kedves olvasóinkat a világbajnokság első napjának élő hírfolyamában!
Ma este 21 órakor a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság. Előtte folyamatosan frissülő hírfolyamban számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről. Tartsanak velünk!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 4.00: Dél-Korea–Csehország, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
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