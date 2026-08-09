Az első gól meghozta az első győzelmet is a Szentlőrincnek

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–FC NAGYKANIZSA 1–0 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Kiss-Szemán – Máté Cs. (Harsányi I., 84.), Szolgai – Varga B. (Dinnyés, 84.), Bogdán M. (Samson, a szünetben), Czérna (Gruber R., a szünetben) – Rideg (Kun B., 84.). Vezetőedző: Nikházi Márk

NAGYKANIZSA: Mikler – Magyar T., Stefan (Szanyi, 84.), Horváth M., Pintér M. (Varga D., 65.) – Kovács B., Lőrincz A. (Kucman, 65.) – Jován, Kapornai (Lőrincz B., 78.), Heles (Ekker, 78.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Szolgai (58.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Nagy önbizalommal lépett pályára a Nagykanizsa, az első félidőben voltak helyzetei is, a szerencsének is köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. Az első győzelmünk azt mondatja, nagyon sokra lehetünk képesek a folytatásban.

Jeney Gyula: – A szünet után új meccs kezdődött, a hazaiakat a gól beindította, minket megbénított. Sajnos a játékunkban most nem volt benne a pontszerzés lehetősége…

ÖSSZEFOGLALÓ

Aktívabban kezdett a Nagykanizsa, mint a házigazda Szentlőrinc, és Kovács Bence révén már a 10. percben eljutott egy kapufáig. Ezt követően még kétszer csattant a labda Auerbach mellett a lécen. A piros-feketék a 25. perc környékén tudtak enyhíteni a rájuk nehezedő nyomáson egy-két veszélyes kontrával, majd szép lassan átvették az irányítást.

Czérna (fehérben) volt az egyik legveszélyesebb szentlőrinci (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc)

A fordulást követően továbbra is a Lőrinc diktálta a tempót, majd az 58. percben Szolgai 18 méteres lövésével góllá érett a támadásokba fektetett energia. A szünetben beálló Gruber Robin többször is át tudta verni a védőit, de vagy nem jutott lövésig, vagy a blokkba bombázta a labdát. Eközben a Kanizsa is mindent megtett az egyenlítésért, egy szöglet után a ráadásban is megvolt az esély az egalizálásra, de nem volt elég pontos a próbálkozás ahhoz, hogy veszélybe kerüljön a hazai kapu.

Maradt tehát az 1–0, így tehát az idény első szentlőrinci gólja három pontot ért.

Második vereségét szenvedte el az újonc Kanizsa (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc)

PERCRŐL PERCRE