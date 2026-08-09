A Soroksár a második félidőben kiütötte a Diósgyőrt

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–DIÓSGYŐRI VTK 4–0 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezette: Kovács Imre (Garai Péter, Becséri Gergely)

SOROKSÁR: Jova L. – Lukács D. (Lukács L., 87.), Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. – Bagi (Gólik, a szünetben), Köböl, Vattay – Szabó Sz. (Kálnoki-Kis Zs., 77.), Lovrencsics B. (Halmai Á., 72.), Kuznyecov. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

DVTK: Bánhegyi – Szakos, Szatmári Cs., Tamás M., Bokros (Farkas R., 77.) – Babinszky (Mucsányi Márk, 60.), Bényei, Holdampf, Galántai (Vass L., 51.) – Borvető (Kovalenko, 77.), Molnár G. (Gálfi, 77.). Vezetőedző: Takács Péter

Gólszerző: Szabó Sz. (48.), Köböl (59.), Lakatos Cs. (74.), Kuznyecov (82.)

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Nem játszottunk jól az első félidőben, sőt jobban focizott, többet birtokolta a labdát a DVTK. Szerencsénk volt, hogy az első gólt közvetlenül a második félidő első perceiben mi szereztük, azután pedig már felszabadultan, nyugodtan és higgadtan játszottak a fiúk. Jó időben, jókor rúgtuk a gólokat, de nem volt négygólnyi különbség a két együttes között.

Takács Péter: – Megalázó vereséget szenvedtünk. Az első félidőben nem volt benne, hogy ekkora pofonba szaladunk majd bele. A második gól után teljesen szétestünk, és a végén pedig örömjátékot tudott játszani a Soroksár. Mi ebben a mezben nem engedhetjük meg, hogy ennyire fegyelmezetlenül futballozzunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kis híján 35 fokban kezdődött a mérkőzés a Szamosi Mihály Sporttelepen, ahol a hőség ellenére szép számú közönség gyűlt össze. Az első félidőben jóval többet birtokolta a labdát a diósgyőri csapat, a Soroksár óvatosan futballozott, és leginkább arra figyelt, hogy hátul stabil maradjon.

Molnár Gábor (balra) sem tudott segíteni a borsodiakon (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

Az első 45 perc nagyon kevés helyzetet hozott, az iramra viszont nem lehetett panasz – a szünet után pedig már jöttek a gólok is, igaz, nem abban az elosztásban, amelyre a visszafogott első játékrész után sokan számítottak.

A DVTK sokat hibázott hátul, a megingásokat pedig kivétel nélkül megbüntette a Soroksár: a 48. percben Szabó Szilárd a tizenhatoson kívülről tekert a diósgyőri kapuba, majd az 59. percben Köböl Krisztián bal oldali szabadrúgása a vendégek csapatkapitányának, Holdampf Gergőnek a lábáról a kapuba pattant, így percek alatt nagy bajba került a diósgyőri együttes.

Borvető Áront üldözik a hazai védők (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

A folytatásban már a hazaiak irányították a mérkőzést, a DVTK nem jelentett nagyobb veszélyt a tapasztalt Jova Levente kapujára. Sőt, a mérkőzés hajrájában még két gólt szerzett a hazai csapat: a 74. percben Lakatos Csongor fejelt a vendégek kapujába, a 82. percben pedig Kuznyecov Dániel egy újabb fejessel adta meg a kegyelemdöfést. A taktikusabban futballozó Soroksár a második félidő alapján teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, a diósgyőri játékosoknak alighanem nehéz lesz magyarázatot adniuk a második félidei látványos összeomlásra. 4–0

Holdampf Gergő (fehérben) lábáról a saját kapujába pattant a labda, ám végül nem öngólként könyvelték el (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

PERCRŐL PERCRE