Brutális lapjárás, de csak egyetlen gól a Vidi és a Szeged meccsén

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2373 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Zoltán, Szabados Dániel)

VIDEOTON: Kemenes B. – Simut (Balázs T., 62.), Köllő, Spandler (Kelemen D., a szünetben), Zsótér – Murka, Derekas, Nagy Dominik, Bedi (Kovács D., 70.) – Ekbauer (Cipf, 62.), Németh D. (Hesz O., 74.) Vezetőedző: Pető Tamás

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Mikló – Vágó – Márkvárt (Zimonyi, 80.), Posztobányi (Rabatin, 63.), Miskolczi (Bodnár B., 63.) – Gera Z. (Zekics, 39.), Haragos (Kalmár O., 63.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Murka (58.)

Kiállítva: Murka (71.), Balázs T. (82.), Pető Tamás vezetőedző (a lefújás után), ill. Mikló (53.), Bekim Kapic asszisztensedző (a lefújás után)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Megküzdöttünk ezért a három pontért, ez volt a legfontosabb. Az elmúlt két meccsen játékban jók voltunk, most nem annyira, de így kell harcolnunk egy győzelemért. Rossz lett ugyan a vége, három labdarúgóval kevesebben leszünk a következő fordulóban. Saját játékosomat védtem, nem támadtam rá az ellenfél egyik tagjára sem. Nem értem, mi történt a játékvezetővel, indokolatlan volt ez a sok lap.

Laczkó Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben kontrolláltuk a meccset, helyzeteink voltak, de ezeket be kell rúgnunk. Kérdéses volt az első kiállítás, nehéz ítéletet mondani – nagy káosz alakult ki az utolsó harminc percben. Nem akarok „bírózni”, gólokat kell szerezni. Fejlődnünk és javulni kell, viszont most nem érdemeltünk vereséget.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ugyan feledtetni szerette volna a múlt heti, Kazincbarcikán elszenvedett vereséget a Videoton FC Fehérvár, azonban nem tudta érvényesíteni akaratát a masszívan védekező Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen. Sokáig mezőnyben brusztoltak a csapatok, messze jártak a helyzetkialakítástól. A félidő derekától valamivel aktívabbá vált a Tisza-parti csapat, több szögletig is eljutottak a vendégek, s Mikló közeli lövését bravúrral kellett védenie Kemenes Botondnak.

A fordulás után a játékvezető lépett reflektorfénybe. Nagy kedvvel szórta a lapokat, összesen öt piros és 15 sárga lapot szórt ki… Először a Vidi került emberelőnybe, s ezt Murka Benedek egy fejessel váltotta gólra. Azonban hamar rendeződött a létszám, a gólszerzőt is leküldte Molnár Attila, sőt, a hajrára a vendégek kerültek fórba. Azonban a Szeged nem tudott élni a létszámfölénnyel, a széttördelt meccset a Videoton nyerte. A találkozó lefújása után Bekim Kapic, illetve Pető Tamás is piros lapot kapott. 1–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a két meccsen három pontot gyűjtő Videoton az eddig csak egy találkozót játszó, azon ikszelő Szeged ellen.