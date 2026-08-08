Nemzeti Sportrádió

Brutális lapjárás, de csak egyetlen gól a Vidi és a Szeged meccsén

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.08.08. 19:26
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Murka Benedek győztes gólt szerzett, majd a kiállítás sorsára jutott (Fotó: vidi.hu)
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NB II Szeged Videoton FC Fehérvár NB II 3. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Videoton
A labdarúgó NB II 3. fordulójában rendkívül brusztos találkozón 1–0-ra nyert a Videoton FC Fehérvár úgy, hogy a több piros és rengeteg sárga lapot hozó meccset a Szeged-Csanád Grosics Akadémia emberelőnyben fejezte be.

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (0–0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2373 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Zoltán, Szabados Dániel)
VIDEOTON: Kemenes B. – Simut (Balázs T., 62.), Köllő, Spandler (Kelemen D., a szünetben), Zsótér – Murka, Derekas, Nagy Dominik, Bedi (Kovács D., 70.) – Ekbauer (Cipf, 62.), Németh D. (Hesz O., 74.) Vezetőedző: Pető Tamás
SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Mikló – Vágó – Márkvárt (Zimonyi, 80.), Posztobányi (Rabatin, 63.), Miskolczi (Bodnár B., 63.) – Gera Z. (Zekics, 39.), Haragos (Kalmár O., 63.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt
Gólszerző: Murka (58.)
Kiállítva: Murka (71.), Balázs T. (82.), Pető Tamás vezetőedző (a lefújás után), ill. Mikló (53.), Bekim Kapic asszisztensedző (a lefújás után)
MESTERMÉRLEG 
Pető Tamás: – Megküzdöttünk ezért a három pontért, ez volt a legfontosabb. Az elmúlt két meccsen játékban jók voltunk, most nem annyira, de így kell harcolnunk egy győzelemért. Rossz lett ugyan a vége, három labdarúgóval kevesebben leszünk a következő fordulóban. Saját játékosomat védtem, nem támadtam rá az ellenfél egyik tagjára sem. Nem értem, mi történt a játékvezetővel, indokolatlan volt ez a sok lap.
Laczkó Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben kontrolláltuk a meccset, helyzeteink voltak, de ezeket be kell rúgnunk. Kérdéses volt az első kiállítás, nehéz ítéletet mondani – nagy káosz alakult ki az utolsó harminc percben. Nem akarok „bírózni”, gólokat kell szerezni. Fejlődnünk és javulni kell, viszont most nem érdemeltünk vereséget.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ugyan feledtetni szerette volna a múlt heti, Kazincbarcikán elszenvedett vereséget a Videoton FC Fehérvár, azonban nem tudta érvényesíteni akaratát a masszívan védekező Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen. Sokáig mezőnyben brusztoltak a csapatok, messze jártak a helyzetkialakítástól. A félidő derekától valamivel aktívabbá vált a Tisza-parti csapat, több szögletig is eljutottak a vendégek, s Mikló közeli lövését bravúrral kellett védenie Kemenes Botondnak.

A fordulás után a játékvezető lépett reflektorfénybe. Nagy kedvvel szórta a lapokat, összesen öt piros és 15 sárga lapot szórt ki… Először a Vidi került emberelőnybe, s ezt Murka Benedek egy fejessel váltotta gólra. Azonban hamar rendeződött a létszám, a gólszerzőt is leküldte Molnár Attila, sőt, a hajrára a vendégek kerültek fórba. Azonban a Szeged nem tudott élni a létszámfölénnyel, a széttördelt meccset a Videoton nyerte. A találkozó lefújása után Bekim Kapic, illetve Pető Tamás is piros lapot kapott. 1–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a két meccsen három pontot gyűjtő Videoton az eddig csak egy találkozót játszó, azon ikszelő Szeged ellen.

 

NB II Szeged Videoton FC Fehérvár NB II 3. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Videoton
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