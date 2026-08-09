A Csákvár az erőtlen Kozármisleny ellen szerezte meg első győzelmét a bajnokságban

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (1–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 350 néző. Vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel, Dobos Dominik)

CSÁKVÁR: Bozó – Radics, Pál B., Lorentz, Helembai – Krupa (Sipos Z., 72.), Mészáros D. (Dencinger, 72.), Somfalvi – Pesti, Zahorán, Benkő P. (Tömösvári, 62.; Kis K., 64.). Vezetőedző: Berndt András

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Freyer, Dóra D., Turi T. – Kozics – Jádi (Csucsánszky, a szünetben), Kocsis D. (Herczeg B., a szünetben), Gellér (Debreceni Z., 84.), Szűcs P. (Vogyicska Balázs, 62.) – Zamostny (Kirchner, 62.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Radics (35.), Sipos Z. (90+4.)

MESTERMÉRLEG

Berndt András: – Örülök, hogy kapott gól nélkül nyertük meg a meccset – a játékunk eddig is megvolt, de ez most eredménnyel is párosult. Tudtuk, hogy a Kozármisleny komoly játékerőt képvisel, és a helyezésük nem mutatja a valós erejüket. Lélektanilag nagyon sokat jelent számunkra ez a siker!

Czuczi Mátyás: – A stabil játékunkat az egyéni hibából kapott gól után sikerült leépítenünk, utána pedig már csak rohantunk az eredmény után, de sajnos ma nem sikerült kihasználni a helyzeteinket.

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét csapat számára nagy jelentőséggel bírt a meccs, mert egyaránt két vereséggel kezdték a bajnokságot. A Csákvár lépett fel kezdeményezőbben, ennek ellenére egy védelmi hiba után, a 18. percben a mislenyi Szűcs Patrik hibázott nagy helyzetben. Szűcs aztán újabb lehetőséget rontott el, majd jött Radics Márton bombagólja, amely után a hazaiak gyakorlatilag végig kontrollálták a mérkőzést. A vendégek a második félidőben a cseréik után sem tudtak újítani – csak szabadrúgások után tudtak kétszer veszélyeztetni –, a ráadásban pedig a cserejátékos, Sipos Zoltán végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát. 2–0

PERCRŐL PERCRE