Kétszer is egyenlített Pakson, a harmadik döntetlenjét érte el a Kispest-Honvéd

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

PAKSI FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–2 (0–0)

Paks, Városi Stadion, 3792 néző. Vezette: Káprály Mihály (Kóbor Péter, Szécsényi István)

PAKS: Kovácsik – Silye (Győrfi, 60.), Vas G., Szabó J., Zeke, Lapu – Gyurkits (Horváth Kevin, a szünetben), Pető M. (Böde, 75.), Papp K. – Szalai J. (Windecker, 80.), Galambos (Haraszti, a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Boldor, Hangya – Somogyi Á. (Pekár I., 85.), Csontos – Zuigeber (Pinte, 65.), Somogyi T. (Gyurcsó, 85.), Szamosi (Medgyes Z., 85.) – Alic (Kántor K., 65.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Pető M. (59.), Szalai J. (79.), ill. Somogyi T. (68.), Csontos (89. – 11-esből)

Sárga lap: Papp K. (34.), ill. Boldor (51.)

A mérkőzés online tudósítása itt érhető el!

Reménykedve figyelik mostanában Pakson a Dunát: a hosszú ideje kritikusan alacsony vízállás az elmúlt napokban végre emelkedni kezdett, s bár egyelőre korai látványos fordulatról beszélni, már néhány centiméter is bizakodásra ad okot.

És ha már a remény…

A város futballszurkolói is abban bíznak, hogy újabb emlékezetes idény vár csapatukra. A Panathinaikosz elleni méltóságteljes nemzetközi kupabúcsú és a Ferencváros 4–2-es legyőzése megmutatta, mire lehet képes a Paks – igaz, a Zalaegerszegen elszenvedett 5–2-es vereség csorbát ejtett az összképen.

Bognár György vezetőedző a vasárnapi hőségben feltűnően fiatal csapatnak szavazott bizalmat: a Honvéd ellen pályára küldött paksi kezdő átlagéletkora 26.3 év volt, ami megegyezik az előző idény legfiatalabb paksi tizenegyének átlagával – hozzátéve persze, hogy európai összevetésben ez korántsem számít alacsonynak. A találkozó első nagy helyzete mégis egy tehetséges kispesti kamasz nevéhez fűződött: a 16 éves Somogyi Tamás lövése után Kovácsik Ádám látványos vetődéssel ütötte ki a jobb alsó sarok felé tartó labdát. Pedig inkább a hazaiak veszélyeztettek, csakhogy több ígéretes támadásuk is az utolsó passz pontatlanságán akadt el. A játékrész derekához közeledve Silye Erik bal oldali beadás után fejelte keresztbe a labdát a kapu előtt, néhány perccel később pedig a bal szélen előremerészkedő Lapu Andor találta el az oldalhálót.

Az ivószünetben Mauricio Jacobacci erélyesen magyarázott játékosainak. A kispesti vezetőedző folyamatosan jegyzetelt, hangosan irányított, együtt élt a játékkal – temperamentumos olasz szakember benyomását keltette, olyasvalakiét, aki látványosan bosszankodik, ha okot adnak rá. Márpedig a 29. percben Adi Alic adott: a bosnyák csatár Szabó János hibája után ügyes lövőcsellel tisztára játszotta magát, ám 13 méterről, zavartalan helyzetben a kaput sem találta el. A Paks elsősorban kirúgásokból igyekezett megjátszani Szalai Józsefet, és ha a labda nem is maradt meg nála, a leperdülők összeszedéséből próbált gyorsan támadást indítani. Az ivószünetet követően azonban ebből nem alakult ki komoly veszély – nem úgy Szamosi Ádám partizánakciójából. A kispesti fiatal mintha megelégelte volna társai teketóriázását, lendületből tört előre, egy testcsellel helyzetbe hozta magát, majd megcélozta a bal alsó sarkot, és csak Kovácsik Ádám bravúrján múlt, hogy nem szerzett vezetést a Honvéd.

A gyenge játékra kettős cserével reagált a paksi szakmai stáb, és a változtatás szinte azonnal éreztette hatását: Horváth Kevin három perce sem volt a pályán, amikor eltalálta a jobb kapufát, nem sokkal később pedig a szintén csereként beszálló Haraszti Zsolt tévesztett célt kevéssel. Centiméterek választották el Zuigeber Ákost is attól, hogy megszerezze pályafutása első NB I-es gólját, ám hiába bólintotta a labdát a hazaiak kapujába, lesről indult. Egy perccel később Pető Milán már szabályos körülmények között talált be: idénybeli harmadik bajnoki gólját szerezte, igaz, lövése Deian Boldor fején irányt változtatott, ezzel becsapva Tomás Tujvelt.

Az első gólt szerző Petőt üdvözlik a paksiak (Fotó: Kovács Péter)

A Honvéd nagy ritkán jutott el ellenfele tizenhatosáig, Somogyi Tamás azonban nem hiába helyezkedett a „Kígyó-téren”: pazar kapáslövéssel egyenlített – mocorog valami a srácban, annyi bizonyos! A kispestiek ezután előbb a nagy öreg, Tomás Tujvel vállát veregethették meg, mert hatalmasat védett, majd Fortunának mondhattak köszönetet, amikor Papp Kristóf a jobb kapufát találta el. A 79. percben azonban már nem úszták meg: Szalai József remekül fejezte be a paksi akciót, és kilőtte a labdával a bal alsó sarkot.

Somogyi Tamás lövésével egyenlített először a Kispest-Honvéd (Fotó: Kovács Péter)

A csattanó azonban még hátravolt. Szabó János a saját tizenhatosán belüli fejpárbajnál felelőtlenül kitette a kezét, karja találkozott a labdával, a megítélt tizenegyest pedig Csontos Dominik magabiztosan értékesítette. A Paks hiába javult fel jelentősen a szünet után, nem tudta otthon tartani mindhárom pontot, míg a Honvéd harmadik bajnokiján is pontot szerzett. 2–2

A mérkőzés online tudósítása itt érhető el!