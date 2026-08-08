A BVSC ellen izzadta ki első sikerét a KTE

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 282 néző. Vezette: Takács Tamás (Szabó Dániel, Juhász Bálint)

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky, Ivády (Király, 72.) – Csernik (Hajba, 72.), Ominger G. – Dénes A., Törőcsik P. (Katona M., a szünetben), Papp Cs. (Sejben, a szünetben) – Farkas B. (Bacsa P., 72.). Vezetőedző: Kincses Ádám

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Berki, 83.), Haris, Kovács B. (Nyári, 61.), Göblyös (Bolgár, 61.) – Szabó B., Merényi (Beke, 61.) – Németh B. (Bányai, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Szépe (71.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – A tavaly nyárihoz hasonló meccset játszottunk a Kecskeméttel, nem sokat változott a forgatókönyv, most is szöglet után kapott góllal maradtunk alul. A kapuk nemigen forogtak veszélyben, a küzdelem dominált, összességében nem játszottunk jól.

Tímár Krisztián: – Tudtuk, hogy a BVSC stabilan és agresszívan védekezik, de az első perctől kezdve támadtunk. Dicséret illeti a csapatot, hogy nem kapott gólt. A játék még döcögött, de a küzdőszellem ragyogó volt.

Kovács Barnabás és Csernik Kornél csatája a labdáért (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidő meglehetősen eseménytelenül telt a nyeretlen csapatok mérkőzésén, kapura inkább a KTE volt veszélyes, de a vendégek is csak ritkán.

A fordulás után is a küzdelem dominált inkább a találkozón, de egyre jobban érett a vendégtalálat. A csereként beszálló Bányai még csak a kapufát találta el, de a 71. percben Haris szögletét Szépe János már a kapuba sodorta, megszerezve a vezetést. A hajrában a BVSC ugyan próbálkozott, ám beadásoknál tovább nem jutott, így a Kecskemét első sikerét ünnepelhette az idényben. 0–1

Göblyös Sándor (labdával) fordul le emberéről (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig csak egy találkozót játszó, azon ikszelő BVSC a két forduló után még nyeretlen Kecskemét ellen.