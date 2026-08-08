Nemzeti Sportrádió

A BVSC ellen izzadta ki első sikerét a KTE

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.08.08. 19:23
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Egy gól döntött Zuglóban (Fotó: Réti Attila/KTE)
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NB II KTE Kecskemét NB II 3. forduló BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 3. fordulójában a BVSC a Kecskemétet fogadta. Az inkább küzdelmes, mint látványos csatából a vendégek jöttek ki győztesen egy rögzített helyzet után (0–1).

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0)
Budapest, Szőnyi út, 282 néző. Vezette: Takács Tamás (Szabó Dániel, Juhász Bálint) 
BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky, Ivády (Király, 72.) – Csernik (Hajba, 72.), Ominger G. – Dénes A., Törőcsik P. (Katona M., a szünetben), Papp Cs. (Sejben, a szünetben) – Farkas B. (Bacsa P., 72.). Vezetőedző: Kincses Ádám 
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Berki, 83.), Haris, Kovács B. (Nyári, 61.), Göblyös (Bolgár, 61.) – Szabó B., Merényi (Beke, 61.) – Németh B. (Bányai, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Szépe (71.)
MESTERMÉRLEG
Kincses Ádám: – A tavaly nyárihoz hasonló meccset játszottunk a Kecskeméttel, nem sokat változott a forgatókönyv, most is szöglet után kapott góllal maradtunk alul. A kapuk nemigen forogtak veszélyben, a küzdelem dominált, összességében nem játszottunk jól.
Tímár Krisztián: – Tudtuk, hogy a BVSC stabilan és agresszívan védekezik, de az első perctől kezdve támadtunk. Dicséret illeti a csapatot, hogy nem kapott gólt. A játék még döcögött, de a küzdőszellem ragyogó volt.

Kovács Barnabás és Csernik Kornél csatája labdáért
Kovács Barnabás és Csernik Kornél csatája a labdáért (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidő meglehetősen eseménytelenül telt a nyeretlen csapatok mérkőzésén, kapura inkább a KTE volt veszélyes, de a vendégek is csak ritkán. 

A fordulás után is a küzdelem dominált inkább a találkozón, de egyre jobban érett a vendégtalálat. A csereként beszálló Bányai még csak a kapufát találta el, de a 71. percben Haris szögletét Szépe János már a kapuba sodorta, megszerezve a vezetést. A hajrában a BVSC ugyan próbálkozott, ám beadásoknál tovább nem jutott, így a Kecskemét első sikerét ünnepelhette az idényben. 0–1

Göblyös Sándor (labdával) fordul le emberéről (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig csak egy találkozót játszó, azon ikszelő BVSC a két forduló után még nyeretlen Kecskemét ellen.

 

NB II KTE Kecskemét NB II 3. forduló BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló
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