A ráadásban mentett pontot a Karcag Ajkán

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

FC AJKA–KARCAGI SC 1–1 (0–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Ring Kevin, Halmai Kristóf)

AJKA: Simon B. – Tóth G., Bacsa B., Tar, Csorba N. – Németh E. – Szabó B. (Kopácsi, 90.), Csizmadia Z., Tollár (Mohos, 53.) – Pintér F. (Csóka Dominik, 79.), Artner D. (Papp M., 90.). Vezetőedző: Artner Tamás

KARCAG: Gergely R. – Győri Á., Fazekas L., Szekszárdi T., Fábián (László D., 67.) – Sághy (Székely D., 80.), Szűcs K. – Fekete O. (Girsik Á., a szünetben), Halácsi (Könyves, 60.), Lólé (Egri, 60.) – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Tóth G. (64.), ill. Egri (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Tetszett, hogy ellenfelünkre erőltettük az akaratunkat és megvoltak a helyzeteink, azonban bosszantó a 92. percben gólt kapni.

Varga Attila: – Férfias és párharcokkal teli küzdelmet láttam. Nagyon örülök, hogy szereztünk egy pontot. A játékról annyit, hogy taktikailag fegyelmezettek voltunk, és a cserék is sokat lendítettek a csapaton.

ÖSSZEFOGLALÓ

Miközben az ajkai játékosok már a Karcag elleni bajnokira melegítettek, a pályához közeli vendéglő krétatábláján még a Kecskemét elleni győztes találkozó végeredménye virított. A bakonyi alakulat nagy skalppal kezdte a labdarúgó NB II új kiírását, a teraszon pedig a Real Madrid budapesti vendégjátéka mellett az szolgáltatta a beszédtémát, hogy megtörhetett-e a kedvencek lendülete a múlt heti halasztás miatt.

Nos, nem tört meg, az első félidőben többet birtokolta a labdát és veszélyesebb volt az Ajka, de nem találta a rést a karcagi pajzson. Szervezetten és fegyelmezetten futballoztak a vendégek, gyors ellenakciók végén rögzített szituációkat is kiharcoltak, míg a túloldalon lendületes szólót és pazar indításokat is láthattunk – gólt azonban nem.

Pedig sokat tettek érte a hazaiak, akik a második félidő elején is támadásban maradtak, de Gergely Roland állta a sarat. A Karcag kapusa Csizmadia Zoltán félmagas lövését is védte, ám a kipattanóra érkezett Tóth Gergely, aki közelről vezetéshez juttatta a házigazdát. Ahogy várni lehetett, a hajrára változott a játék képe, a vendégek nem hagyták annyiban a dolgot, az utolsó percekben az ajkai térfélen zajlottak az események. A slusszpoén a ráadásra maradt, nagy bedobás után Egri Imre eszmélt a leggyorsabban, így megmentett egy pontot a Karcagnak, amely harmadik mérkőzésén is döntetlent játszott. 1–1