Felkészülés: Kanada döntetlennel, Szaúd-Arábia és Paraguay győzelemmel hangolt a vb-re

A paraguayiak kiütötték a FIFA-világranglistán 131. Nicaraguát (4–0), míg a szaúdiak Puerto Ricóval bántak el (3–0). Kanada erősebb ellenféllel, a minket a selejtezőben kiejtő írekkel mérkőzött meg, akikkel 1–1-es döntetlent játszott (Troy Parrott tizenegyest hibázott, de a kipattanót belőtték), míg Haiti legjobbja, Wilson Isidor góljával vezetett, ám 2–1-re kikapott Perutól.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Paraguay–Nicaragua 4–0 (Kaku 17. – 11-esből, Almiron 42., Galarza 62., Maidana 67.)

Puerto Rico–Szaúd-Arábia 0–3

Kanada–Írország 1–1 (O'Brien 23. – 11-esből, ill. Ogbene 60.)

Haiti–Peru 1–2 (Isidor 16., ill. Garces 81., 84.)

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Gatito Fernández (Cerro Porteno), 12 Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), 22 Gastón Oliveira (Olimpia)

Védők: 3 Omar Alderete (Sunderland – Anglia), 6 Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), 5 Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), 4 Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), 13 José Canale (Lanús – Argentína), 15 Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), 26 Alexandro Maidana (Talleres – Argentína), 2 Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)

Középpályások: 10 Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), 16 Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), 24 Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia), 14 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada), 23 Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), 8 Diego Gómez (Brighton – Anglia), 11 Maurício (Palmeiras – Brazília), 20 Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), 7 Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília),

Támadók: 18 Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), 21 Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), 19 Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), 17 Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emirátusok), 25 Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília), 9 Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), 1 Navaf al-Akidi (Al-Naszr), 22 Ahmed al-Kasszar (Al-Kvadszija)

Védők: 4 Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), 5 Hasszan al-Tambakti (Al-Hilal), 25 Dzsehad Takri (Al-Kvadszija), 3 Ali Ladzsami (Al-Hilal), 14 Hasszan Kades (Al-Ittihad), 12 Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), 26 Mohammed Abu al-Samat (Al-Kvadszija), 2 Ali Madzsrasi (Al-Ahli), 24 Moteb al-Harbi (Al-Hilal), 13 Navaf Busal (Al-Naszr)

Középpályások: 23 Mohamed Kanno (Al-Hilal), 15 Abdullah al-Haibari (Al-Naszr), 16 Zijad al-Dzsohani (Al-Ahli), 6 Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), 7 Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kvadszija), 18 Ala al-Hedzsi (Neom SC), 10 Szalem al-Davszari (Al-Hilal), 8 Ajman Jahja (Al-Naszr), 20 Szultan Mandas (Al-Hilal)

Támadók: 9 Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), 11 Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), 19 Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr), 17 Halid al-Gannam (Al-Ettifak)

Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)

A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE (25 fő)

Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)

Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)

A HAITI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), 12 Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), 1 Johny Placide (Bastia – Franciaország)

Védők: 4 Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), 2 Carlens Arcus (Angers – Franciaország), 5 Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), 22 Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), 8 Martin Experience (Nancy – Franciaország), 13 Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 24 Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), 3 Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 10 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 17 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 14 Leverton Pierre (Vizela – Portugália), 26 Woodensky Pierre (Violette), 6 Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), 25 Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)

Támadók: 21 Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), 11 Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), 7 Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), 19 Yassin Fortune (Vizela – Portugália), 18 Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), 16 Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), 9 Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), 20 Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), 15 Ruben Providence (Almere City – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)