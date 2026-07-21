Nemzeti Sportrádió

A dél-amerikai szövetség elnöke támogatja az újabb létszámemelést a labdarúgó-vb-n

2026.07.21. 12:05
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Alejandro Domínguez (Fotó: Getty Images)
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foci-vb vb 2030 Alejandro Domínguez
Alejandro Domínguez, a Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) elnöke támogatja a nemzetközi szervezet (FIFA) vezetőjének, Gianni Infantinónak azt az ötletét, hogy a 2030-as világbajnokságra ismét létszámot emeljenek, és már 64 együttes vegyen részt a három kontinens hat országát érintő tornán.

A tervek szerint a következő vb elején, az 1930-as centenárium emlékére az első tornán házigazda Uruguayban, valamint Argentínában és Paraguayban is rendeznének egy-egy találkozót, majd a teljes mezőny már Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban játszana tovább. Infantino először bő egy hete beszélt arról, hogy a most 48-ra emelt létszámot 64-esre lehetne bővíteni, és a három dél-amerikai ország nem csupán egy-egy mérkőzésnek, hanem a házigazdák részvételével egy-egy csoport küzdelmeinek adhatna otthont. Ebben az esetben plusz egy csoport hat mérkőzése „terhelné meg” a másik három rendező országot.

Alejandro Domínguez hétfő este a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a labdarúgás számára „nagyszerű lehetőség, hogy a világbajnokság századik évfordulóját 64 csapatos tornával ünnepelje meg”.

A tervek szerint a 2030-as vb-t június 8. és július 21. között rendeznék meg, a 44 napos torna a történelem leghosszabb világbajnoksága lenne.

Az idei, 48-as mezőny küzdelmei június 11-én kezdődtek és július 19-én értek véget, a korábbi vb-hez képest egy plusz kör került be a kiírásba az egyenes kiesés szakaszban a legjobb 32 között. A mérkőzések száma a 32 csapatos mezőnyhöz képest negyvennel, 64-ről 104-re nőtt.

Miután még nem eldöntött a 64-es mezőny, versenykiírás sem történhetett, de ebben az esetben matematikailag logikus lenne, ha a 16 csoport első és második helyezettjei jutnának a 32 közé. Tehát nem kerülne plusz kör a rendszerbe az idei lebonyolításhoz képest, mindössze annyi lenne a változás, hogy csoportharmadikok nem folytathatnák a szereplést: idén a 12 négyesből a 8 legjobb csoportharmadik is bejutott az egyenes kieséses szakaszba. A torna mérkőzésszáma így a négy csoport találkozóival, 24 meccsel bővülne, ennek alapján 128 összecsapást rendeznének meg. Amíg idénre a mérkőzések száma körülbelül 62 százalékkal nőtt, az újabb emelés mintegy 23 százalékot jelentene.

Az 1930-as vb-n 13 ország vett részt, a 18 mérkőzést Montevideo három stadionjában rendezték meg július 13. és 30. között.

 

foci-vb vb 2030 Alejandro Domínguez
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