Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo és a többiek – íme, a portugál válogatott várható vb-kezdőcsapata

H. Á.H. Á.
2026.06.07. 18:05
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Cristiano Ronaldo utolsó lehetősége, hogy világbajnoki címre vezesse Portugáliát (Fotó: Getty Images)
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Portugália foci vb 2026 NS-sorozat vb 2026 kezdőcsapat
A Nemzeti Sport amerikai labdarúgó-világbajnokságot felvezető videósorozatának 5. részében Portugália került sorra. Mutatjuk a várható kezdőcsapatot!

 

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

Portugália foci vb 2026 NS-sorozat vb 2026 kezdőcsapat
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