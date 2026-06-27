Statisztikák: Vozinha legendák mellé ért; a spanyolok 16 éve nem látott mutatvánnyal rukkoltak elő

A Zöld-foki-szigetek 2010 óta nem látott tettet hajtott végre: a Kék Cápáké az első olyan vb-újonc, amelyik továbbjut a csoportjából az elmúlt 16 évben – legutóbb ilyenre Szlovákia volt képes a dél-afrikai tornán. Sőt, Stopiráék egy még régebb óta nem látott bravúrt is megismételtek, hiszen Chile 1998-as továbbjutása óta ők az első, akik három döntetlennek kerültek tovább a csoportkörből.

Még egy kis Cape Verde: azt már a torna előtt is ismert volt, hogy az alig fél millió lakosú Zöld-fokiak a vb-k történelmének egyik legkisebb népességű résztvevői voltak. Mától viszont a legkisebb népességű továbbjutónak számítanak.

Napi Vozinha-rekord: a zöld-foki szigeteki kapus a harmadik a világbajnokság történelmében mindössze a harmadik olyan kapus lett, aki egy vb-n 40 évesnél idősebben egynél több meccset is lehoz kapott gól nélkül... A másik kettő: Peter Shilton és Dino Zoff.

2 - Vozinha is the third goalkeeper to record multiple FIFA World Cup clean sheets after turning 40 years old, joining 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Peter Shilton (3) and 🇮🇹Dino Zoff (2).



Legendary. pic.twitter.com/vH0qSb8tfm — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

A csoport megnyerő spanyol válogatott is rekordot írt, de ők csak „helyi” szinten, hiszen első alkalommal léptek a csoportkörbe kapott gól nélkül a világbajnokságok történelmében. Ráadásul amióta 2010-ben világbajnoki címet szereztek a spanyolok, azóta most először fordult elő velük, hogy egy vb-n két meccset is megnyerjenek.

A spanyolok Uruguay elleni kezdőjéből kilenc játékos is hazai bajnokságában játszik, ugyanakkor Uruguaynál ez a szám nulla volt a kezdőben – utóbbi már csak azért sem meglepő, mert az Albiceleste vb-keretében nincs hazai klubban játszó labdarúgó.

A dél-amerikaiakkal még soha korábban nem fordult elő, hogy két egymást követő világbajnoki szereplésük alkalmával is a csoportkörben ragadjanak. Most ez is megesett...

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0

Houston, Houston Stadion, 68 278 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – W. Pina (S. Moreira, 90+4.), R. Lópes, Borges, Joao Paulo – K. Pina – R. Mendes (G. Rodrigues, 71.), D. Duarte, J. Monteiro (L. Duarte, 71.), W. Semedo (H. Varela, 61.) – D. Livramento (N. da Costa, 61.). Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito

A kispadon: C. Dos Santos, Rosa (kapusok), Benchimol, J. Cabral, L. Costa, N. Da Costa, L. Duarte, S. Moreira, K. Pires, G. Rodrigues, Y. Semedo, Stopira, H. Varela.

SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (Ladzsami, 33.), Busal (Al-Harbi, 82.) – Mandas (Al-Hamdan, 66.), N. al-Davszari, Al-Haibari (Al-Dzsuvair, a szünetben), Sz. al-Davszari (Al-Samat, 66.) – Kanno, Al-Buraikan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

URUGUAY–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

Guadalajara. Guadalajara Stadion. 45 065 néző. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)

Uruguay: Muslera (Rochet, a szünetben) – G. Varela, S. Cáceres, Olivera, Sanabria (B. Rodríguez, 70.) – Ugarte (de La Cruz, 45.) – Canobbio, Bentancur, Valverde (Vinas, 57.), M. Araújo – D. Núnez. Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa.

Spanyolország: U. Simón – Llorrente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Merino (Olmo, 60.), Rodri, Pedri (F. Ruiz, 60.) – Yamal (N. Williams, 76.), Oyarzabal (F. Torres, 76.), Banea (Pino, 60.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente.

Gólszerző: Baena (42.)