Nemzeti Sportrádió

A Zöld-foki-szigeteknek csoportmásodik helyet ért az újabb döntetlen

2026.06.27. 04:00
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Laros Duarte csereként beállva hagyott ki nagy helyzetet (Fotó: Getty Images)
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A Zöld-foki-szigetek és Szaúd-Arábia gól nélküli döntetlent játszott egymással a labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának 3. fordulójában, de ez is elég volt az afrikai csapat továbbjutásához.
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Baena átlövését Muslera védte be, a minden jel szerint hamarosan leköszönő Bielsa pedig nem habozott, előbb a kapuslegendát, majd a 60. perc előtt csapatkapitányát is lekapta, de ez sem segített.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0 
Houston, Houston Stadion, 68 278 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – W. Pina (S. Moreira, 90+4.), R. Lópes, Borges, Joao Paulo – K. Pina – R. Mendes (G. Rodrigues, 71.), D. Duarte, J. Monteiro (L. Duarte, 71.), W. Semedo (H. Varela, 61.) – D. Livramento (N. da Costa, 61.). Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito
A kispadon: C. Dos Santos, Rosa (kapusok), Benchimol, J. Cabral, L. Costa, N. Da Costa, L. Duarte, S. Moreira, K. Pires, G. Rodrigues, Y. Semedo, Stopira, H. Varela.
SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (Ladzsami, 33.), Busal (Al-Harbi, 82.) – Mandas (Al-Hamdan, 66.), N. al-Davszari, Al-Haibari (Al-Dzsuvair, a szünetben), Sz. al-Davszari (Al-Samat, 66.) – Kanno, Al-Buraikan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz

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ÖSSZEFOGLALÓ

Két nyeretlen, ám továbbjutási esélyét megtartó csapat találkozott egymással találkozott egymással Houstonban. A Zöld-foki-szigetek és Szaúd-Arábia mérkőzésének elején csak sárga lapokat láthattunk, a kapuk nem forogtak veszélyben.

Az első félidő ráadásában Mohamed Kanno révén veszélyeztetett először Szaúd-Arábia, ám a nem túl helyezett fejest biztosan fogta Vozinha.

Mivel Uruguay a spanyolok ellen hátrányba került az első félidő végén, a Zöld-foki-szigeteknek bőven elég volt a döntetlen, hiszen így három pontjával is a csoport második helyén állt. Az afrikaiak azonban a 75. percben így is vezetést szerezhettek volna, de a nem sokkal korábban beállt Laros Duarte al-Ovaisz kapusba lőtte a ziccert.

A ráadásul ötödik percében Da Costa szinte kihagyhatatlan helyzetben lőtt kapu mellé, de ez végül nem számított, mivel csapata a harmadik döntetlenje után a második helyen továbbjutott, míg Szaúd-Arábia kiesett. Az afrikai csapat a címvédő Argentínával találkozik a legjobb 32 között. 0–0

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A H-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Spanyolország

3

2

1

5–0

+5 

7   

2. Zöld-foki-szigetek

3

3

2–2

3   

3. Uruguay

3

2

1

3–4

–1 

2   

4. Szaúd-Arábia

3

2

1

1–5

–4 

2   

 

 

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