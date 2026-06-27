A Zöld-foki-szigeteknek csoportmásodik helyet ért az újabb döntetlen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0

Houston, Houston Stadion, 68 278 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – W. Pina (S. Moreira, 90+4.), R. Lópes, Borges, Joao Paulo – K. Pina – R. Mendes (G. Rodrigues, 71.), D. Duarte, J. Monteiro (L. Duarte, 71.), W. Semedo (H. Varela, 61.) – D. Livramento (N. da Costa, 61.). Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito

A kispadon: C. Dos Santos, Rosa (kapusok), Benchimol, J. Cabral, L. Costa, N. Da Costa, L. Duarte, S. Moreira, K. Pires, G. Rodrigues, Y. Semedo, Stopira, H. Varela.

SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (Ladzsami, 33.), Busal (Al-Harbi, 82.) – Mandas (Al-Hamdan, 66.), N. al-Davszari, Al-Haibari (Al-Dzsuvair, a szünetben), Sz. al-Davszari (Al-Samat, 66.) – Kanno, Al-Buraikan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz

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ÖSSZEFOGLALÓ

Két nyeretlen, ám továbbjutási esélyét megtartó csapat találkozott egymással találkozott egymással Houstonban. A Zöld-foki-szigetek és Szaúd-Arábia mérkőzésének elején csak sárga lapokat láthattunk, a kapuk nem forogtak veszélyben.

Az első félidő ráadásában Mohamed Kanno révén veszélyeztetett először Szaúd-Arábia, ám a nem túl helyezett fejest biztosan fogta Vozinha.

Mivel Uruguay a spanyolok ellen hátrányba került az első félidő végén, a Zöld-foki-szigeteknek bőven elég volt a döntetlen, hiszen így három pontjával is a csoport második helyén állt. Az afrikaiak azonban a 75. percben így is vezetést szerezhettek volna, de a nem sokkal korábban beállt Laros Duarte al-Ovaisz kapusba lőtte a ziccert.

A ráadásul ötödik percében Da Costa szinte kihagyhatatlan helyzetben lőtt kapu mellé, de ez végül nem számított, mivel csapata a harmadik döntetlenje után a második helyen továbbjutott, míg Szaúd-Arábia kiesett. Az afrikai csapat a címvédő Argentínával találkozik a legjobb 32 között. 0–0

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