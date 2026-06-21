Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Curacao minden idők legkisebb vb-pontszerzője; Room 2.48 góltól „mentette meg” csapatát

2026.06.21. 05:13
Room és Advocaat (Fotó: Getty Images)
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Ecuador 0–0-s döntetlent játszott Curacaóval a labdarúgó-világbajnokság E-csoportjában. Mutatjuk a mérkőzés legérdekesebb statisztikáit.

 

A második vb-meccsén is gólképtelen Ecuador 3.05-ös xG-je ellenére nem talált be – Curacao várható góljainak értéke ezzel szemben 0.48 volt. A mérkőzés túlnyomó részében a dél-amerikaiak játszottak veszélyesebben, 27-szer próbálkoztak lövéssel, 15 ment kapura, míg ellenfelüknél mindössze 10-ből 3 ez az arány. A labdabirtoklás 75%:25% volt az ecuadoriak javára.

1966 óta, vagyis amióta az erre vonatkozó statisztikákat vezetik, senki sem mutatott még be annyi védést a rendes játékidő során, mint Curacao 15 alkalommal hárító kapusa, Eloy Room. Ha a hosszabbításokat is hozzászámítjuk, akkor a második helyen áll a rangsorban a 2014-ben Belgium ellen 16-szor védő amerikai Tim Howard mögött.

A Sofascore statisztikai oldal 10-ből 10 pontra értékelte Eloy Room teljesítményét – a 37 éves kapus 2.48 várható góltól (PSxG) mentette meg csapatát.

Az ecuadoriak legjobbjának a Chelsea középpályását, Moises Caicedót látták. Utóbbi 130-szor ért a labdához. 

Curacao először szerzett pontot világbajnokságon – története második vb-meccsén. A karibi ország minden idők legkisebb nemzete, amely vb-pontot szerzett, mármint lakosságszámban, ami egészen pontosan 152 849 fő a jelenlegi adatok alapján.

152 84

Ahogy azt legutóbb is megírtuk, immár 74 évesen Dick Advocaat a vb-történelem legidősebb szövetségi kapitánya, ám mivel ez így volt legutóbb, Németország ellen is, így most, hét nappal később a saját rekordját döntötte meg.   

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
ECUADOR–CURACAO 0–0
Kansas City, Kansas Stadion, 68 598 néző. Vezette: Ma Ning (kínai)
ECUADOR: Galíndez – Franco (Preciado, 83.), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 89.), Alcívar (K. Rodríguez, a szünetben), M. Caicedo, Vite, Estupinán (Angulo, 71.) – Plata, E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville (Van Eijma, 75.) – Comenencia (Roemeratoe, 84.), Chong (Margaritha, 76.), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorré, 75.) – Locadia (Kastaneer, 84.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

 

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