Statisztikák: Curacao minden idők legkisebb vb-pontszerzője; Room 2.48 góltól „mentette meg” csapatát

A második vb-meccsén is gólképtelen Ecuador 3.05-ös xG-je ellenére nem talált be – Curacao várható góljainak értéke ezzel szemben 0.48 volt. A mérkőzés túlnyomó részében a dél-amerikaiak játszottak veszélyesebben, 27-szer próbálkoztak lövéssel, 15 ment kapura, míg ellenfelüknél mindössze 10-ből 3 ez az arány. A labdabirtoklás 75%:25% volt az ecuadoriak javára.

🇪🇨 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫 𝟎-𝟎 𝐂𝐮𝐫𝐚𝐜𝐚𝐨 🇨🇼



One of the most remarkable goalless draws you'll see as Curaçao claim their first ever point at the World Cup.



Eloy Room made 15 saves, the most on record (since 1966) in a men's World Cup game that didn't include extra-time. pic.twitter.com/Etn4whfyLy — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 21, 2026

1966 óta, vagyis amióta az erre vonatkozó statisztikákat vezetik, senki sem mutatott még be annyi védést a rendes játékidő során, mint Curacao 15 alkalommal hárító kapusa, Eloy Room. Ha a hosszabbításokat is hozzászámítjuk, akkor a második helyen áll a rangsorban a 2014-ben Belgium ellen 16-szor védő amerikai Tim Howard mögött.

15 - Curaçao's Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time.



Wave. pic.twitter.com/2Cm1qFGMha — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

A Sofascore statisztikai oldal 10-ből 10 pontra értékelte Eloy Room teljesítményét – a 37 éves kapus 2.48 várható góltól (PSxG) mentette meg csapatát.

Az ecuadoriak legjobbjának a Chelsea középpályását, Moises Caicedót látták. Utóbbi 130-szor ért a labdához.

🔟 | Goalkeeping perfection



🇨🇼 Eloy Room v Ecuador:



🧤 15 saves

🙅‍♂️ 10 saved shots from inside the box

🛑 2.48 Goals prevented

🥷 1/1 successful runs out

⭐️ 10 Sofascore Rating



Curaçao’s GK records the joint-most saves made in a single #FIFAWorldCup match since 1966! 🤯… pic.twitter.com/DnsFYjCs2X — Sofascore Football (@Sofascore) June 21, 2026

Moisés Caicedo vs Curaçao:



2 tackles won

4 accurate long balls

4 accurate crosses (most)

4 chances created

5 duels won

10 recoveries

99/111 accurate passes (most)

130 touches (most)



No Curaçao player has more than 56 touches in the match. pic.twitter.com/0PYZRWKzM9 — StatMuse FC (@statmusefc) June 21, 2026

Curacao először szerzett pontot világbajnokságon – története második vb-meccsén. A karibi ország minden idők legkisebb nemzete, amely vb-pontot szerzett, mármint lakosságszámban, ami egészen pontosan 152 849 fő a jelenlegi adatok alapján.

Curaçao, the smallest ever nation to compete in a World Cup, earn their first point.



Heroic 💪 pic.twitter.com/5Tea97n5gd — B/R Football (@brfootball) June 21, 2026 152 84

Ahogy azt legutóbb is megírtuk, immár 74 évesen Dick Advocaat a vb-történelem legidősebb szövetségi kapitánya, ám mivel ez így volt legutóbb, Németország ellen is, így most, hét nappal később a saját rekordját döntötte meg.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

ECUADOR–CURACAO 0–0

Kansas City, Kansas Stadion, 68 598 néző. Vezette: Ma Ning (kínai)

ECUADOR: Galíndez – Franco (Preciado, 83.), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 89.), Alcívar (K. Rodríguez, a szünetben), M. Caicedo, Vite, Estupinán (Angulo, 71.) – Plata, E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville (Van Eijma, 75.) – Comenencia (Roemeratoe, 84.), Chong (Margaritha, 76.), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorré, 75.) – Locadia (Kastaneer, 84.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat