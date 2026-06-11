Sokk a nyitány előtt: két kulcsembere is kidőlt a 2022-ben vb-negyedik marokkói válogatottnak

Csodaként tekintett a világ Marokkó 2022-es vb-szereplésére, ami nem véletlen, „senki” nem várta a csapatot a legjobb négy közé, ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a keret a négy évvel ezelőttihez képest csak erősebb lett a neveket tekintve.

Legalábbis a kerethirdetéskor ezt lehetett állítani, de immár kérdésesebb a helyzet, hiszen nem sokkal a nyitány előtt sérülések miatt két helyen is változtatnia kellett Marokkónak: Abde Ezzalzuli helyett az Angers játékosa, Amin Szbai, míg Najef Agerd helyett az al-Fateh védője, Marvan Szadan került be.

A két kimaradó hatalmas csapás Marokkónak: Ez Abde a La Ligában szereplő Betisben 15 góllal és 13 gólpasszal fejezte be az idényt, a spanyol élvonal egyik legjobb szélsője volt, míg a 30 éves Agerd korábban olyan klubokban futballozott, mint a Real Sociedad vagy a West Ham, jelenleg pedig a Marseille játékosa, ennek a válogatottnak alapesetben az egyértelmű vezére.

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi