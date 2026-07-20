Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Statisztika: egy kapott góllal lett világbajnok Spanyolország, amely így 38 meccs óta veretlen
B. A. P.
0
Tetszik
2026.07.20. 00:31
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb-döntő
Spanyolország
statisztika
Foci vb 2026
1 órája
115 percig kapura lövésig sem jutott el Argentína, Spanyolország rekordot jelentő egy kapott góllal nyert vb-t – statisztikák
Lionel Messinek nem sok babér termett harmadik vb-döntőjében.
foci vb 2026
vb-döntő
Spanyolország
statisztika
0 Komment
Legfrissebb hírek
Hihetetlen névsorhoz csatlakozott Rodi, aki immár vb-t, Eb-t, BL-t és Aranylabdát is nyert
Foci vb 2026
10 perce
Cucurella eltakarta a száját, Messi azonnal piros lapot reklamált
Foci vb 2026
58 perce
Lionel Scaloni: Szomorú vagyok, de veszíteni is tudni kell
Foci vb 2026
58 perce
Rodri és a spanyolok átvették az aranyakat, s magasba emelhették a trófeát
Foci vb 2026
1 órája
Videó: így reagált Lamine Yamal a lefújást követően
Foci vb 2026
1 órája
Spanyolország végig dominált, de csak a hosszabbításban tudta felőrölni Argentínát – videón a finálé összefoglalója
Foci vb 2026
1 órája
A spanyolok csapatkapitánya, Rodri kapta meg a világbajnokság Aranylabdáját
Foci vb 2026
1 órája
Ferran Torres: Ez nem az én gólom volt, egész Spanyolországé
Foci vb 2026
1 órája