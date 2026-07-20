Nemzeti Sportrádió

Statisztika: egy kapott góllal lett világbajnok Spanyolország, amely így 38 meccs óta veretlen

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 00:31
Címkék
foci vb 2026 vb-döntő Spanyolország statisztika
Foci vb 2026
1 órája

115 percig kapura lövésig sem jutott el Argentína, Spanyolország rekordot jelentő egy kapott góllal nyert vb-t – statisztikák

Lionel Messinek nem sok babér termett harmadik vb-döntőjében.

 

foci vb 2026 vb-döntő Spanyolország statisztika
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