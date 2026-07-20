115 percig kapura lövésig sem jutott el Argentína, Spanyolország rekordot jelentő egy kapott góllal nyert vb-t – statisztikák
Eddig csak három játékos volt, aki 21 éves kora előtt kezdett egy világbajnoki döntőben. 1958-ban Pelé, 1982-ban Giuseppe Bergomi, 2018-ban pedig Kylian Mbappé játszott vb-döntőt, mindhárman csúcsra is értek. Hozzájuk csatlakozott most Lamine Yamal és Pau Cubarsí. Eddig csak Cafu játszott három vb-döntőben, hozzá csatlakozott Messi, aki az egyedüli, aki három fináléban vezetheti kapitányként a csapatát.
Az első félidőben három lövés volt, ami a statisztikai mérések óta (1966) a legkevesebb egy vb-döntő első félidejében. 1966 óta most először fordult elő, hogy Argentínának nem volt lövése egy vb-meccs első félidejében. Korábban csak egyszer fordult elő, hogy egy csapatnak nem volt kapuralövése egy vb-döntő első félidejében: négy éve Franciaországgal történt hasonló. Lionel Messi az első 15 percben egyszer ért labdába, a középkezdésnél. Csak Julián Álvareznek volt az első félidőben kevesebb labdaérintése (8), mint Messinek (12).
Argentínának több szabálytalansága volt az első félidőben, mint ahány sikeres passza a támadó harmadban. Továbbá a dél-amerikai labdaérintések 46 százaléka a saját védőharmadukban történt. Argentína lett a harmadik csapat a világbajnokságok történelmében, amelynek nem volt a döntő első félidejében labdaérintése az ellenfél tizenhatosán belül.
Rodri az első félidőt ötven pontos passzal zárta, ezzel megelőzte Dungát (1306), és neki volt a legtöbb pontos passza egy világbajnokság alatt (1343).
Az első félidő lefújása és a második félidő kezdése között 27 perc és 24 másodperc telt el. Ez csak két perccel kevesebb, mint az első félidőben játékkal töltött idő (29 perc, 42 másodperc).
Enzo Fernándezé volt a 6. piros lap vb-döntőben. Argentína számára a harmadik, miután az 1990-es fináléban Pedro Monzón és Gustavo Dezotti is a kiállítás sorsára jutott. Akkor is sokba került ez az argentinoknak, mivel 1–0-ra kikaptak az NSZK-tól. Argentínának a második félidőben sem volt kapuralövése, ezzel ő lett a történelem első csapata, amely lövés nélkül zárt egy vb-döntőt. Sőt! Az Opta 1966 óta 900 vb-meccsen gyűjtött adatokat, ezek közül csak harmadszor fordult elő, hogy egy csapatnak nem volt kaput eltaláló lövése 90 perc alatt. 1990-ben Costa Rica Brazília ellen, 2022-ben szintén Costa Rica Spanyolország ellen nem próbálkozott egyszer sem.
Az első 17 vb-döntőből négynél volt hosszabbítás, a legutóbbi hatnál viszont ötnél is szükség volt a ráadásra. A hosszabbításban Ferran Torres gólja döntött, így története során másodszor világbajnok Spanyolország. Mario Götze (2014) után Ferran Torres a második cserejátékos, aki eldönt egy világbajnoki döntőt.
Emiliano Martíneznek 11 védése volt a döntőben, míg Unai Simónnak az egész tornán volt kilenc védése, mégis utóbbi lett a torna legjobb kapusa. Argentína negyedszer lett világbajnoki második. Ennyi vb-ezüstje eddig csak Németországnak volt. Spanyolország úgy nyert világbajnokságot, hogy nyolc meccsen mindössze egy gólt kapott, ez pedig szintén rekord. Spanyolországnak ez volt sorozatban a 38. veretlen mérkőzése, amivel megdöntötte Olaszország rekordját, amely 2018 és 2021 között 37 meccsen át nem talált legyőzőre.
Argentína a mérkőzésen 25 szabálytalanságot követett el. Ennél több csak egyszer volt egy vb-döntőben, négy évvel ezelőtt 26-ig jutottak a dél-amerikaiak Franciaország ellen.
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Ferran Torres (106.)
Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)