115 percig kapura lövésig sem jutott el Argentína, Spanyolország rekordot jelentő egy kapott góllal nyert vb-t – statisztikák

Eddig csak három játékos volt, aki 21 éves kora előtt kezdett egy világbajnoki döntőben. 1958-ban Pelé, 1982-ban Giuseppe Bergomi, 2018-ban pedig Kylian Mbappé játszott vb-döntőt, mindhárman csúcsra is értek. Hozzájuk csatlakozott most Lamine Yamal és Pau Cubarsí. Eddig csak Cafu játszott három vb-döntőben, hozzá csatlakozott Messi, aki az egyedüli, aki három fináléban vezetheti kapitányként a csapatát.

Lionel Messi joins Cafu as just the second player to play in three World Cup finals 👑 pic.twitter.com/TfevnT4cX9 — B/R Football (@brfootball) July 19, 2026

Az első félidőben három lövés volt, ami a statisztikai mérések óta (1966) a legkevesebb egy vb-döntő első félidejében. 1966 óta most először fordult elő, hogy Argentínának nem volt lövése egy vb-meccs első félidejében. Korábban csak egyszer fordult elő, hogy egy csapatnak nem volt kapuralövése egy vb-döntő első félidejében: négy éve Franciaországgal történt hasonló. Lionel Messi az első 15 percben egyszer ért labdába, a középkezdésnél. Csak Julián Álvareznek volt az első félidőben kevesebb labdaérintése (8), mint Messinek (12).

3 - The three shots so far in #ESPARG are the fewest on record (since 1966) in the first half of a FIFA World Cup final, while it's also the first time since 1966 Argentina haven't had a single shot in the first half of any World Cup match.



Circumspect. pic.twitter.com/ieeM2JyeKO — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

Argentínának több szabálytalansága volt az első félidőben, mint ahány sikeres passza a támadó harmadban. Továbbá a dél-amerikai labdaérintések 46 százaléka a saját védőharmadukban történt. Argentína lett a harmadik csapat a világbajnokságok történelmében, amelynek nem volt a döntő első félidejében labdaérintése az ellenfél tizenhatosán belül.

Argentina have committed more fouls (9) than they have completed passes ending in the final third of the pitch (8) during the first half versus Spain. pic.twitter.com/bEFqrSGVyY — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Rodri az első félidőt ötven pontos passzal zárta, ezzel megelőzte Dungát (1306), és neki volt a legtöbb pontos passza egy világbajnokság alatt (1343).

1 - Rodri Hernández 🇪🇸 ha completado 50 pases en la primera parte de la final de la @fifaworldcup_es ante #Argentina.



Ha superado a Dunga (1306) como el jugador con más pases completados en el #Mundial (1343 - datos desde 1966).



Jerarca. pic.twitter.com/OgAfmYEchp — OptaJose (@OptaJose) July 19, 2026

Az első félidő lefújása és a második félidő kezdése között 27 perc és 24 másodperc telt el. Ez csak két perccel kevesebb, mint az első félidőben játékkal töltött idő (29 perc, 42 másodperc).

There were 27 minutes and 24 seconds between the first half ending and second half starting in the 2026 FIFA World Cup final.



This after the match kicked off 5 minutes and 58 seconds late. pic.twitter.com/7ZD5cxBfbv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Enzo Fernándezé volt a 6. piros lap vb-döntőben. Argentína számára a harmadik, miután az 1990-es fináléban Pedro Monzón és Gustavo Dezotti is a kiállítás sorsára jutott. Akkor is sokba került ez az argentinoknak, mivel 1–0-ra kikaptak az NSZK-tól. Argentínának a második félidőben sem volt kapuralövése, ezzel ő lett a történelem első csapata, amely lövés nélkül zárt egy vb-döntőt. Sőt! Az Opta 1966 óta 900 vb-meccsen gyűjtött adatokat, ezek közül csak harmadszor fordult elő, hogy egy csapatnak nem volt kaput eltaláló lövése 90 perc alatt. 1990-ben Costa Rica Brazília ellen, 2022-ben szintén Costa Rica Spanyolország ellen nem próbálkozott egyszer sem.

Players to get sent off in a World Cup final:



Pedro Monzón - Argentina vs West Germany, 1990

Gustavo Dezotti - Argentina vs West Germany, 1990

Marcel Desailly - France vs Brazil, 1998

Zinedine Zidane - France vs Italy, 2006

John Heitinga - Netherlands vs Spain, 2010

Enzo… pic.twitter.com/xe5tdsrtxA — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Az első 17 vb-döntőből négynél volt hosszabbítás, a legutóbbi hatnál viszont ötnél is szükség volt a ráadásra. A hosszabbításban Ferran Torres gólja döntött, így története során másodszor világbajnok Spanyolország. Mario Götze (2014) után Ferran Torres a második cserejátékos, aki eldönt egy világbajnoki döntőt.

2 - Spain’s Ferran Torres was just the second substitute to score the winning goal in a FIFA World Cup final, after Germany’s Mario Götze in 2014, which also came against Argentina.



Repeat. pic.twitter.com/bpjvttmOCB — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

Emiliano Martíneznek 11 védése volt a döntőben, míg Unai Simónnak az egész tornán volt kilenc védése, mégis utóbbi lett a torna legjobb kapusa. Argentína negyedszer lett világbajnoki második. Ennyi vb-ezüstje eddig csak Németországnak volt. Spanyolország úgy nyert világbajnokságot, hogy nyolc meccsen mindössze egy gólt kapott, ez pedig szintén rekord. Spanyolországnak ez volt sorozatban a 38. veretlen mérkőzése, amivel megdöntötte Olaszország rekordját, amely 2018 és 2021 között 37 meccsen át nem talált legyőzőre.

1 - Spain have conceded just one goal in their eight games at the 2026 FIFA World Cup, the fewest goals conceded by any team in a World Cup winning campaign.



Immovable. pic.twitter.com/udt85Clixt — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

Argentína a mérkőzésen 25 szabálytalanságot követett el. Ennél több csak egyszer volt egy vb-döntőben, négy évvel ezelőtt 26-ig jutottak a dél-amerikaiak Franciaország ellen.

Argentina committed 25 fouls against Spain, the most in a World Cup game since ...



Argentina (26) against France in the 2022 World Cup final. pic.twitter.com/9zqUss33sq — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói

Spain 1-0 Argentina



One team came out to play football in the World Cup final, and that team eventually won after extra-time.



Spain are the champions. pic.twitter.com/tIySyBivyx — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

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