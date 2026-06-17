Rangnick szerint Ausztriának nagyon jókor jött az ivószünet a második félidőben

„Tudtam, hogy jól fognak játszani, de arra nem gondoltam, hogy ennyire jók lesznek. Úgy rohantak az egész meccsen a labda után, mintha az életük múlna rajta” – mondta Rangnick. A német szakvezető szerint nagyon jókor jött az osztrákoknak a második félidőben az ivószünet.

„A jordániaiak egyenlítettek, majd a játékvezetők videóztak és elvették a gólunkat, amellyel azonnal válaszoltunk ellenfelünknek. Ez a két esemény könnyen az ő javukra fordíthatta volna a meccset, de szerencsére ivószünet jött, össze tudtuk szedni magunkat. Az újrakezdés után az első szögletből gólt szereztünk, ami döntő fontosságú volt” – ismerte el Rangnick, aki Stefan Posch miatt aggódik, szerdán orvosi vizsgálat vár az arcsérülést szenvedett védőre.

„Nagyon nagy fájdalmai vannak az arcán, reméljük, nem tört el semmi” – mondta Rangnick Poschról, aki a második félidőben ütközött össze az egyik jordániai játékossal.

Posch-sal ellentétben David Alaba nem játszotta végig a mérkőzést, őt sérülés miatt lecserélte a kapitány, de Alaba elmondta, miatta nem kell aggódni.

„Az izmom picit meghúzódott, de most már egyáltalán nem fáj” – mondta a meccs után Alaba, akit biztos ami biztos alapon szintén megvizsgál az orvosi stáb.

„Nagy megkönnyebbülés, hogy a hajrában meg tudtuk nyerni a meccset” – tette hozzá Alaba.

Alexander Schlager szerint mindkét csapat nagyot küzdött, Ausztria ebből a szempontból felnőtt Jordánia mellé, ezért is tudott győzni.

„Újfent bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk megszenvedni a sikerért. Egy pillanatra sem vesztettük el a hitünket abban, hogy megnyerhetjük a meccset” – mondta Schlager.

Konrad Laimer, a Bayern München középpályása elismerte, nagyon idegesen játszottak, de a világbajnokságon 1990 óta első győzelmét arató Ausztria a győzelemmel a zsebében élvezni szeretné a torna későbbi szakaszát.

„Alapból tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen ez a világbajnokság – kezdte Laimer. – Több van a csapatban, ennél jobban is tudunk játszani, de most azért idegesek voltunk, és az ellenfelünk is nagyon felkészült a játékunkból. Ezért nagyon fontos, hogy nyertünk, nagy teher került le a vállunkról. Sokkal jobban érezzük magunkat, itt az ideje, hogy élvezzük a világbajnokságot!”

A jordániaiaknál a második félidő elején, az 50. percben egyenlítő Ali Olvan viszont úgy véli, hogy több volt a meccsben.

„Nem érdemeltük meg, hogy kikapjunk az első világbajnoki szereplésünkön. A vereség ellenére ez történelmi jelentőségű részvétel volt számunkra – mondta a vb-újonc góljának szerzője. – Még két mérkőzés vár ránk, és a látottak alapján a csapatunk képes a továbbjutásra.”

Dzsamal Szellami jordániai szövetségi kapitány nem volt letörve a vereség miatt.

„Senki sem várta el tőlünk, hogy ilyen bátrak, ilyen proaktívak legyünk, és ennyire ki tudjuk használni a rendelkezésre álló lehetőségeket. Pontosan ezt az üzenetet szerettük volna közvetíteni” – jelentette ki.

Jordánia válogatottja hétfőn Algériával játszik, amelyet a címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3–0-ra legyőzött, míg az osztrákok a csoport favoritjával mérkőznek meg.