NB I, NB II: így szól közbe az időjárás – az MLSZ megváltoztatta a hétvégi programot
Az energiamegtakarítás érdekében hozott szombati döntés alapján a bajnoki mérkőzések olyan időpontban kezdődnek, amelyek az energiafogyasztást jelentősen mérsékelik, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére – olvasható a szövetség honlapján a rendkívüli időjárási helyzet, a várható energiaellátási nehézségek miatti döntés indoklása.
LABDARÚGÓ NB I
A 3. FORDULÓ PROGRAMJA
Péntek
17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Szombat
15.30: Vasas FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Az ETO FC–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.
LABDARÚGÓ NB II
A 3. FORDULÓ PROGRAMJA
Szombat
17.00: Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC
17.30: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.30: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE
17.30: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC
17.30: FC Ajka–Karcagi SC
Vasárnap
17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa
17.30: Soroksár SC–Diósgyőri VTK
17.30: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny
A 4. forduló mérkőzései egységesen 17.30-kor kezdődnek.