NB I, NB II: így szól közbe az időjárás – az MLSZ megváltoztatta a hétvégi programot

Az energiamegtakarítás érdekében hozott szombati döntés alapján a bajnoki mérkőzések olyan időpontban kezdődnek, amelyek az energiafogyasztást jelentősen mérsékelik, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére – olvasható a szövetség honlapján a rendkívüli időjárási helyzet, a várható energiaellátási nehézségek miatti döntés indoklása.

LABDARÚGÓ NB I

A 3. FORDULÓ PROGRAMJA

Péntek

17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Szombat

15.30: Vasas FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Az ETO FC–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.

LABDARÚGÓ NB II

A 3. FORDULÓ PROGRAMJA

Szombat

17.00: Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC

17.30: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.30: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE

17.30: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC

17.30: FC Ajka–Karcagi SC

Vasárnap

17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa

17.30: Soroksár SC–Diósgyőri VTK

17.30: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny

A 4. forduló mérkőzései egységesen 17.30-kor kezdődnek.