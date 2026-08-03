Nemzeti Sportrádió

NB I, NB II: így szól közbe az időjárás – az MLSZ megváltoztatta a hétvégi programot

K. Zs.K. Zs.
2026.08.03. 15:43
null
Fotó: Nemzeti Sport – képünk illusztráció
Címkék
labdarúgó NB I vészhelyzet MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága – a jogtulajdonos televízió kéréseit is figyelembe véve – hétfőn határozatban ismertette, hogyan változnak a hétvégi NB I-es és NB II-es bajnoki mérkőzések kezdési időpontjai, illetve rendelkezett arról is, hogy az augusztus 5-re kiírt NB III-as forduló mérkőzéseit egy héttel később, augusztus 12-én játsszák le.

Az energiamegtakarítás érdekében hozott szombati döntés alapján a bajnoki mérkőzések olyan időpontban kezdődnek, amelyek az energiafogyasztást jelentősen mérsékelik, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére – olvasható a szövetség honlapján a rendkívüli időjárási helyzet, a várható energiaellátási nehézségek miatti döntés indoklása.

LABDARÚGÓ NB I
A 3. FORDULÓ PROGRAMJA
Péntek
17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Szombat
15.30: Vasas FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Az ETO FC–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.

LABDARÚGÓ NB II
A 3. FORDULÓ PROGRAMJA
Szombat
17.00: Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC
17.30: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.30: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE
17.30: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC
17.30: FC Ajka–Karcagi SC
Vasárnap
17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa
17.30: Soroksár SC–Diósgyőri VTK
17.30: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny
A 4. forduló mérkőzései egységesen 17.30-kor kezdődnek.

 

labdarúgó NB I vészhelyzet MLSZ
Legfrissebb hírek

Kiss Bence: Megtiszteltetés a tízes mezben futballozni

Labdarúgó NB I
5 órája

Borbély Balázs: Sajnos van egy-két játékos, aki nagy csalódást okozott nekem

Labdarúgó NB I
10 órája

„Ami az öltözőben történik, ott is marad" – az ETO FC edzője Vitálisról

Labdarúgó NB I
18 órája

Vitális: A fájdalom, amit most érzel, nem hasonlítható össze azzal az örömmel, ami még előtted áll

Labdarúgó NB I
23 órája

19 ezer ellenőrzés, 80 százalékkal esett vissza a súlyos hibák száma – jön az 1000. VAR-mérkőzés az NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:29

Bognár István: Ez volt a tervem, hogy középre rúgom, aztán a kapus beejti...

Labdarúgó NB I
2026.08.01. 20:56

Locsolási tilalom lép életbe a stadionokban

Labdarúgó NB I
2026.08.01. 13:15

Három NB II-es mérkőzést is elhalasztanak szombaton – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.08.01. 11:03