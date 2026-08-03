Vasas: megszületett az elvi egyezség, ennyit fizethetnek a középpályásért – NS-infó

A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport Online is úgy értesült, hogy a Vasas szerződtetné a tavasszal a szerb másodosztályba kieső Topolya 25 éves magyar középpályását, Mezei Szabolcsot. Úgy tudjuk, a két klub között az elvi egyezség már megszületett, Mezeiért mintegy 50 ezer eurót fizethet a Vasas, plusz későbbi bónuszokat, illetve a TSC bizonyos százalékig benne maradhat a játékjogában továbbértékesítés esetén.

Ugyanakkor a Vasasnak Mezeivel még meg kell állapodnia, és nem a fővárosiak az egyedüli kérői a középpályásnak az NB I-ből. Mezei tavaly nyáron 330 ezer euróért igazolt Paksról Topolyára, melynél 28 bajnokin játszott a szerb első osztályban, egy-egy gólt és gólpasszt ért el.

Információink szerint a Vasas a nyáron mindenképp szeretne egy olyan középpályást igazolni Urblík József mellé, akire a védekezés mellett az átmenetekben, a támadások elindításánál is lehet számítani. Korábban Szuhodovszki Somát szemelte ki erre a posztra a Vasas, de ő végül is az MTK-hoz igazolt a DVSC-től.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönbe érkező: –

Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)

Kiszemeltek: Mezei Szabolcs (Topolya – Szerbia)

Távozók: Bánfalvi Gergő (Békéscsaba, szabadon igazolhatóként), Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Faragó Bálint (Dorog), Horváth Szabolcs (Békéscsaba, szabadon igazolhatóként), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus II), Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe távozott: Artner Dávid (FC Ajka), Kapornai Bertalan (FC Nagykanizsa), Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Pintér Filip (kisvárdai kölcsön után FC Ajka), Ódor Máté (Csíkszereda – Románia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –