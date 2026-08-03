Nemzeti Sportrádió

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A rekorder Kovács Anikó újabb sikerei a hétvégi strandtenisz ob-n

P. K.P. K.
2026.08.03. 15:49
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Kovács Anikó (kékben, középen) női párosban és vegyes párosban is győzött az ob-n (Fotó: facebook.com/hunbeachtennis)
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csupasport strandtenisz életmód
A korábban 17-szeres aranyérmes, már azzal is rekordernek számító Kovács Anikó a múlt hétvégén a strandtenisz országos bajnokságon, Balatonbogláron tovább gyarapította éremkollekcióját.

 

A strandtenisz országos bajnokságon a 42 éves Kovács Anikó szombaton ikertestvérével, Zsuzsannával a női párosok döntőjében legyőzte Ladányi Krisztinát és a WTA-világranglista 530. helyén álló Nagy Adriennt. A Kovács nővérek egyeduralmát jelzi, hogy februárban a harmadik alkalommal megrendezett fedett pályás ob is az ő sikerükkel zárult. A világranglista 41. helyén is megfordult Kovács Anikó a nemzetközi porondon is szép gyűjteménnyel büszkélkedhet, mivel 2019-ben megnyerte az IFBT által szervezett világbajnokságot, 2022-ben pedig vb-második lett, emellett kétszeres Európa-bajnoknak is mondhatja magát – írja az MTI. Az ob-n a párosban elért sikere a 18. aranyérme volt.

 

A férfiaknál Papp Mátyás és Pintér Gyula ünnepelhetett a Platán strandon, akik a fináléban a tavaly bronzérmes Balassa Balázsnál és Tállay Miklósnál bizonyultak jobbnak. Mindketten az első bajnoki címüket szerezték meg.

Az A-kategóriás vegyes páros versenyt pedig Kovács Anikó és Bozsik Attila nyerte meg. A sorsolás szeszélyének köszönhetően már a csoportmeccsek során összekerült a végső első négy helyezettje közül három is – derül ki a Hungarian Beachtennis Facebook-oldal beszámolójából. A csoportmeccseket Kovácsék veretlenül vívták meg, majd a rájátszás első fordulójában 6:1-re nyertek Szabó-Józsa Kati és Schmidt Olivér ellen, az elődöntőben pedig 7:5-re győztek Kovács Zsuzsanna, Gáncs Botond kettős ellen. A felső ágon a csoportkörből mindössze harmadikként továbbjutó Piski Andrea, Balassa Balázs páros jutott a fináléba, miután 6:3-ra nyert a Ladányi Krisztina, Pintér Gyula kettős ellen, a négy között pedig 6:3-as győzelmet arattak Kisantal Fanni és Vincze Bálint fölött. A döntőben a hatalmas hőség ellenére egy igen színvonalas meccsen nyert Kovács Anikó és Bozsik Attila 6:4-re, így ők lettek az idei magyar bajnokok vegyes párosban.

 

 

csupasport strandtenisz életmód
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