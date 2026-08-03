Nemzeti Sportrádió

Belga ajánlatot utasított el a Köbenhavn Németh Hunorért – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.03. 15:54
null
Németh Hunor, itt még az MTK szerelésében (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Címkék
FC Köbenhavn Németh Hunor Westerlo
A dán FC Köbenhavn nem tervezi elengedni magyar középpályását, Németh Hunort, így többek között a belga Westerlo ajánlatait is visszautasította – írja a Tipsbladet.

A belga élvonal előző idényét a 10. helyen záró klub több ajánlatot is tett a magyar játékosért, s akár 1.7 millió eurót is hajlandóak lettek volna kifizetni érte, de a koppenhágaiak minden egyes alkalommal nemet mondtak.

Az említett dán portál szerint az FCK egyrészt azért utasítja vissza a 19 éves középpályásért érkező ajánlatokat, mert nagy potenciált lát benne, s szeretnék fejleszteni a játékát – másrészt nem szeretnének korán elveszíteni egy később nagyot dobbantó játékost, mint amilyen korábban Rasmus Höjlund vagy Thomas Jörgensen volt.

Németh Hunor jelenleg sérüléssel bajlódik, ezért nem lépett még pályára a Köbenhavnban.

 

FC Köbenhavn Németh Hunor Westerlo
Legfrissebb hírek

Németh Hunor: Csak sikerre éhesen lehet magasra jutni

Labdarúgó NB I
2026.05.29. 11:52

Labdarúgás: harmincöt fiatal játszott az NB I 32. fordulójában

Utánpótlássport
2026.05.05. 09:00

Horváth Dávid: Németh Hunorban minden megvan ahhoz, hogy sikeres legyen a Köbenhavnban

Labdarúgó NB I
2026.05.04. 20:12

A sikeredző állásába került a Köbenhavn pocsék idénye, Schäferék korábbi mestere váltja

Minden más foci
2026.03.30. 13:05

Labdarúgás: a Kazincbarcikáé a legtöbb fiatalperc a 24. fordulóban

Utánpótlássport
2026.03.03. 08:53

„A nagy meccseken tudom igazán kihozni magamból a maximumot” – Németh Hunor az MTK–FTC csata előtt

Labdarúgó NB I
2026.02.23. 11:20

Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 21. fordulójában

Utánpótlássport
2026.02.10. 08:58

Lamine Yamal: A BL-ben felszabadultabb vagyok

Bajnokok Ligája
2026.01.29. 10:24