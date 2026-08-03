Belga ajánlatot utasított el a Köbenhavn Németh Hunorért – sajtóhír

A belga élvonal előző idényét a 10. helyen záró klub több ajánlatot is tett a magyar játékosért, s akár 1.7 millió eurót is hajlandóak lettek volna kifizetni érte, de a koppenhágaiak minden egyes alkalommal nemet mondtak.

Az említett dán portál szerint az FCK egyrészt azért utasítja vissza a 19 éves középpályásért érkező ajánlatokat, mert nagy potenciált lát benne, s szeretnék fejleszteni a játékát – másrészt nem szeretnének korán elveszíteni egy később nagyot dobbantó játékost, mint amilyen korábban Rasmus Höjlund vagy Thomas Jörgensen volt.

Németh Hunor jelenleg sérüléssel bajlódik, ezért nem lépett még pályára a Köbenhavnban.