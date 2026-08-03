Atlétikai Eb: 51 tagú magyar csapat a kontinens legjobbjai ellen

Róma után Birminghamben is több mint 50 atléta lesz ott a kontinensbajnokságon, ami azt jelenti, hogy az elejétől a végéig bőven lesz kinek szurkolni. A két évvel ezelőttihez képest eggyel több, kereken 50 versenyszám alkotja majd az augusztus 10. és 16. közötti Európa-bajnokságon.

A félszáz versenyszámból 29-ben lesz magyar induló, 51 atlétánkat tudta benevezni a Magyar Atlétikai Szövetség. A csapat legnagyobb részét a maratonisták teszik ki, a hét futó között van az országos csúcstartó Szemerei Levente és Szabó Nóra, illetve az elmúlt időszakban a szárnyait szintén szépen bontogató Lomb Ádám és Vindics-Tóth Lili Anna is. A női 4x100-as és a férfi 4x400-as váltónk is hét-hét tagú bő keretből „gazdálkodhat”.

A férfiszámok közül kalapácsvetésben, maratoni futásban, maratoni gyaloglásban is három-három indulónk méretheti meg magát, a női maratoniban egyenesen négyen állhatnak rajthoz Birmingham utcáin.

A nevezési lista alapján éremesélyes lehet Molnár Attila 400 méteren, Halász Bence kalapácsvetésben és Kozák Luca 100 méteres gátfutásban, Venyercsán Bence ranglistaelsőként vághat neki a maratoni gyaloglásnak, ami szintén reményt keltő. Legutóbb, a római Eb-n Halász Bence szerezte meg az egyetlen érmünket, egy ezüstöt. Ha felér a kontinens csúcsára, akkor azzal nagy elődje, Pars Krisztián 2014-es sikere után ünnepelhetünk ismét Európa-bajnokot.

A kiegyenlített, erős kalapácsvető mezőnyben persze nem lehet biztosra menni, de jövő hét kedden este azért nem árt, ha berendezkedünk a képernyő elé!

A MAGYAR CSAPAT A 2026-OS ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁGON

Férfiak: Illovszky Dominik (100 m), Enyingi Patrik és Molnár Attila (mindkettő 400 m, 4x400 m váltó), Lomb Ádám, Szemerei Levente és Tarnai László (mindhárman maratoni), Eszes Dániel (110 m gát), Bánóczy Árpád és Molnár Csaba (mindkettő 400 m gát), Palkovits István (3000 m akadály), Csahóczi Csanád, Kovács Árpád, Plisz Balázs, Szilveszter Marcell és Wahl Zoltán (mindannyian 4x400 m váltó), Helebrandt Máté, Tóth Norbert és Venyercsán Bence (mindhárman maratoni gyaloglás), Pap Kristóf (távol), Szenderffy Dániel (hármas), Huszák János és Szikszai Róbert (mindkettő diszkosz), Czeller Gábor, Halász Bence és Szabados Ármin (mindhárman kalapács), Gálpál Zsombor (tízpróba)

Nők: Takács Boglárka (100 m, 200 m, 4x100 m váltó), Körmendi Réka, Szabó Nóra és Tomaschof Kata és Vindics-Tóth Lili Anna (mindannyian maratoni), Kozák Luca és Tóth Anna (mindkettő 100 m gát, 4x100 m váltó), Mátó Sára (400 m gát), Urbán Zita (3000 m akadály), Brucker Lili Hanna, Csóti Jusztina, Sulyán Alexa és Szentgyörgyi Zita (mindannyian 4x100 m váltó), Kovács Alexandra és Spiller Tiziana (mindkettő félmaratoni gyaloglás), Bátori Lilianna (magas), Klekner Hanga (rúd), Bánhidi-Farkas Petra (távol), Beregszászi Renáta (súly), Kerekes Dóra (diszkosz), Csatári Jázmin és Németh Zsanett (mindkettő kalapács), Bogdán Annabella (gerely), Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina (mindkettő hétpróba)