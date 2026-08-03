El-selejtező: továbbjutás esetén a Trabzonsporral játszik a Fradi a rájátszásban

A Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat harmadik körében a lengyel Górnik Zabrzével mérkőzik meg, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg.

Ha a magyar csapat továbbjut, a rájátszásban folytatja szereplését, amelyben a török Trabzonspor várna rá.

A zöld-fehérek 2022-ben már találkoztak a trabzoniakkal, szintén az Európa-ligában csaptak össze – akkor még nem alapszakaszt, hanem csoportkört rendeztek ősszel: a Fradi hazai pályán győzött 3–2-re Sztanyiszlav Csercseszov irányításával, míg idegenben a törökök nyertek 1–0-ra.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI

Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS/Górnik Zabrze (lengyel)

Sint-Truiden (belga)–Lincoln Red Imps (gibraltári)/Omonia (ciprusi)

Shamrock Rovers (ír)/Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)

Mjällby (svéd)/Slovan Bratislava (szlovákiai)–Pafosz (ciprusi)/Salzburg (osztrák)

Lech Poznan (lengyel)/Klaksvík (feröeri)–Thun (svájci)/Víkingur (izlandi)

Benfica (portugál)/Hearts (skót)–Aarhus (dán)/Sabah (azeri)

KuPS (finn)/Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)/Celje (szlovén)

Hapoel Beér-Seva (izraeli)/Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)

Jagiellonia (lengyel)/Rangers (skót)–Larne (északír)/Iberia Tbiliszi (grúz)

Levszki Szófia (bolgár)/Kairat Almati (kazah)–PAOK (görög)/Anderlecht (belga)

Hradec Králové (cseh)/Besiktas (török)–Dinamo Zagreb (horvát)/Kauno Zalgiris (litván)

OFI (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CSZKA Szófia (bolgár)