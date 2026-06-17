Arnautovic megdöntötte a legendás Toni Polster rekordját – statisztikák
Az első félidőben a két csapat összesen 33-szor ért labdába a tizenhatoson belül (18 osztrák + 15 jordániai), ez pont annyi, amennyi a Katar–Svájc találkozón volt összesen, és a második legtöbb a 41-es első félidei mutatóval rendelkező Németország–Curacao mérkőzés mögött eddig a vb-n.
Az osztrákok első találatát jegyző Romano Schmidt mindössze a második osztrák játékos, aki világbajnokságon és Európa-bajnokságon is szerzett gólt. Ivica Vastic volt korábban ilyen.
Marko Arnautovic Ausztria vb-történetének legidősebb gólszerzője lett 37 évesen és 59 naposan. Az előző rekordot Toni Polster tartotta, aki az 1998-as vb-n Kamerun ellen 34 évesen és 93 naposan szerzett gólt.
Az osztrákok szövetségi kapitánya, Ralf Rangnicknak a jordánok elleni volt a 28. győzelme az osztrák kispadon, ennél többet csak a legendás Hugo Meisl ért el, igaz, ő 71-et…
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
AUSZTRIA–JORDÁNIA 3–1 (1–0)
San Francisco, San Francisco Bay Area Stadion 68 527 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Dahane Beida (mauritániai)
AUSZTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 59.) – Mwene (Wanner, 59.), X. Schlager (Chukwuemeka, 59.), Seiwald, Laimer – Schmid (Wimmer, 83.), Sabitzer – Kalajdzic (Arnautovic, a szünetben). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)
JORDÁNIA: Abu Laila – Haddad (Al-Mardi, 81.), Naszib (Al-Roszan, 81.), Al-Arab, Abu al-Nadi (Obaid, 72.), Mohannad Abu Taha – Al-Tamari (Al-Davud, 88.), Al-Rasdan, Al-Ravabdeh, O. al-Fahuri (Azaizeh, 88.) – Olvan. Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami
Gólszerző: Schmid (20.), Al-Arab (76. – öngól), Arnautovic (90+12.), ill. Olvan (50.)