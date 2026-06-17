Arnautovic megdöntötte a legendás Toni Polster rekordját – statisztikák

Az első félidőben a két csapat összesen 33-szor ért labdába a tizenhatoson belül (18 osztrák + 15 jordániai), ez pont annyi, amennyi a Katar–Svájc találkozón volt összesen, és a második legtöbb a 41-es első félidei mutatóval rendelkező Németország–Curacao mérkőzés mögött eddig a vb-n.

33 - Austria and Jordan combined for 33 touches inside the penalty area in the first half (18 and 15 respectively), matching the total from Qatar vs Switzerland as the second-highest first-half figure at the 2026 FIFA World Cup, behind only Germany vs Curaçao (41). Enthusiasm. pic.twitter.com/Y8iLr2T1yO — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Az osztrákok első találatát jegyző Romano Schmidt mindössze a második osztrák játékos, aki világbajnokságon és Európa-bajnokságon is szerzett gólt. Ivica Vastic volt korábban ilyen.

2 – Romano Schmid ist der zweite österreichische Spieler nach Ivica Vastic, der sowohl bei einer FIFA-Weltmeisterschaft als auch bei einer UEFA-Europameisterschaft ein Tor erzielte. Geschichte. #AUTJOR pic.twitter.com/iPpPkBf4l8 — OptaFranz (@OptaFranz) June 17, 2026

Marko Arnautovic Ausztria vb-történetének legidősebb gólszerzője lett 37 évesen és 59 naposan. Az előző rekordot Toni Polster tartotta, aki az 1998-as vb-n Kamerun ellen 34 évesen és 93 naposan szerzett gólt.

37J 59T – Marko Arnautovic wurde durch sein Tor gegen Jordanien mit 37 Jahren und 59 Tagen der älteste österreichische Torschütze bei einer FIFA-Weltmeisterschaft. Er löste Toni Polster ab, der 34 Jahre und 93 Tage alt war, als er 1998 gegen Kamerun zum 1-1 traf. Ablöse. #AUTJOR pic.twitter.com/FbUqL8eM9K — OptaFranz (@OptaFranz) June 17, 2026

Az osztrákok szövetségi kapitánya, Ralf Rangnicknak a jordánok elleni volt a 28. győzelme az osztrák kispadon, ennél többet csak a legendás Hugo Meisl ért el, igaz, ő 71-et…