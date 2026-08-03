 A címvédő már kész van, de nincs mindenki ilyen jó helyzetben

Jó munkát végzett, már augusztus első napjára összerakta a következő, a 2026–2027-es évadra vonatkozó játékoskeretét a bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. Milos Konakov együttese ismét alapozhat stabil és erős magyar magjára, amelyet Perl Zoltán csapatkapitány, Váradi Benedek, Keller Ákos, Bognár Kristóf, Tanoh Dez András és a Kaposvárról szerződtetett Roszics Uros fémjelez. A gárda egyetlen légiósát tartotta meg a négyből, a brit bedobót, Patrick Whelant, ugyanakkor két amerikaira is hazai csapatban figyelt fel, Darrion Trammell legutóbb ugyancsak Kaposváron, míg Joshua Patton Sopronban pattogtatott. Hogy a Bajnokok Ligájában mire lesz elég a garnitúra, nyilván nehéz belőni, itthon stabilan a legjobb négy közé jutásra, sőt, inkább a döntőre.

A finálét három kettőre elveszítő, idei Magyar Kupa-győztes NHSZ-Szolnoki Olajbányásznak el kellett engednie legnagyobb értékét, a spanyol Bilbaóhoz szerződő Somogyi Ádámot, helyette hozott egy szintén aktív magyar válogatott fiatalt Szegedről, Cseh Botondot, ám a két kosárlabdázó már csak a posztok különbözősége miatt sem feleltethető meg egy az egyben egymásnak. Somogyi helyettese sokkal inkább lehet a Szlovéniából igazolt amerikai irányító, Khalil Brantley. Finn edzőjük lesz a Tisza-partiaknak, Mikko Larkas, megtartották négy fontos honi játékosukat és Auston Barnest, még két légióshely kiadó a keretben. A top négy azért garantáltnak látszik, és lehet villogni a FIBA Európa-kupában is, amelyben a Falco a négy közé jutott néhány hónapja.

A top négy messze nincs garantálva viszont a Kometa-KVGY Kaposvári KK-nak, amely bár szerződést hosszabbított Filipovity Péterrel, a válogatott kiválóság térdsérülése miatt még jó darabig nem lesz bevethető. Roszics ugye elment, a légiósok is, mind a négyen, de a nigériai Samuel Taiwo és az amerikai Ryan Woolridge személyében két olyan külföldi érkezett, akik korábban beleszagoltak az ­NB I légkörébe, utóbbi tagja volt a Szedeák két éve bravúrral Magyar Kupa-ezüstöt elérő együttesének.

Az Atomerőmű SE a tavalyi macedón után horvát szakemberrel kezdi el az idényt, Ivica Skelin rutinja és múltja alapján leteheti a névjegyét Magyarországon. A keretnek már tagja két légiós, az egyik, Yasiin Joseph megmutatta magát korábban Pakson, Sopronban és Székesfehérváron is. A magyar mag itt is masszív, élén Benke Szilárddal, Eilingsfeld Jánossal és Révész Ádámmal. Fontos lesz, kit tudnak találni a paksiak centerposztra.

Az Endo Plus Service-Honvéd elveszítette sikerkovács edzőjét, a bosnyák-szerb Zlatko Jovanovicot, korábbi segítője, Lakits András ül le helyette a kispadra. Itt is van honi élvonalbeli tapasztalatot szerző külföldi, az amerikai Jarvis Moss Szegedről. A legfontosabb magyar pilléreket megtartották a fővárosiak, különös tekintettel a nemzeti csapat keretében számításba vett Valerio-Bodon Vincentre és Radó Ádámra – stabil rájátszásrésztvevő lehet a Honvéd, bár ezt nem könnyű elérni úgy, hogy az alapszakasz 6–10. helyezettjei playint játszanak egymással.

A legutóbbi évadban csak hatodik lett az Alba Fehérvár, ami masszív csalódás, az újabb fiaskót kiküszöbölendő el is hozták az ötödik helyért folytatott helyosztót megnyerő rivális szakembert, Zlatko Jovanovicot. Pongó Marcell és Vojvoda Dávid továbbra is kék-fehérben játszik, Filipovics Stefan talán összekapja magát, a friss szerzemény, Meleg Gergő végre ütőképes csapatban bizonyíthat, nem okoz majd csalódást. Ide is jött magyar rutinnal felvértezett külföldi, mégpedig a montenegrói kiválóság, a rutinos Bojan Szubotics Debrecenből.

A Sopron KC-val zárjuk a sort, amely feltehetően nem szaggatja szét az istrángot jövő tavasszal sem, de minimum a playint különösebb megerőltetés nélkül elérheti. A távozók névsora eddig valamennyivel prominensebb az érkezőkénél, ám még úton van két külföldi spíler, akiket ha ügyesen választanak, választottak ki, sokat lendíthetnek Baksa Szabolcs csapatának szekerén.

Sorozatunk második részében az előző évadot a 8–13. pozícióban záró gárdákkal, valamint az újonc Phoenix-MT Fóttal foglalkozunk.