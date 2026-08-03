Varga Barnabásék bolgár vagy kazah ellenféllel találkoznak a BL-playoffban

Az AEK Athén, a Celtic, a Linzer ASK és a Viking is a playoffban kapcsolódik be a Bajnokok Ligája küzdelmeibe: a Varga Barnabást is foglalkoztató görögök a bolgár Levszki Szófia és a kazah Kairat Almati párharcának győztesével találkoznak a sorozatban.

A Celtic és a Linzer ASK egymás ellen kezdi meg a küzdelmeit, míg a norvég Viking vélhetően a Dinamo Zagrebbel találkozik.

Valdas Dambrauskas azeri csapata a Crvena zvezdával vagy a Hapoel Beer-Sevával csap össze, ha túljut a dán Aarhuson.

A nem bajnoki ágon egy Fenerbahce–Lyon párharc is összejöhet a playoffban, ehhez előbbinek a Sturm Grazot, utóbbinak a Sparta Prahát kell búcsúztatnia a BL-ből.

BAJNOKOK LIGÁJA, PLAYOFF

BAJNOKI ÁG

Dinamo Zagreb (horvát) vagy Kauno Zalgiris (litván)–Viking (norvég)

Mjällby (svéd) vagy Slovan (szlovák)–Ararat-Armenia (örmény) vagy Celje (szlovén)

Crvena zvezda (szerb) vagy Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Aarhus GF (dán) vagy Sabah (azeri)

Celtic (skót)–LASK (osztrák)

Levszki Szófia (bolgár) vagy Kairat Almati (kazah)–AEK (görög)

NEM BAJNOKI ÁG

Olympiakosz (görög) vagy NEC (holland)–Union SG (belga) vagy Bodö/Glimt (norvég)

Fenerbahce (török) vagy Sturm Graz (osztrák)–Sparta Praha (cseh) vagy Lyon (francia)