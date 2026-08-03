Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabásék bolgár vagy kazah ellenféllel találkoznak a BL-playoffban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.03. 12:21
Varga Barnabás (balra) bolgár vagy kazah ellenfél ellen készülhet a BL-playoffban (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Varga Barnabás AEK
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában elkészítették a Bajnokok Ligája playoffjának sorsolását.

Az AEK Athén, a Celtic, a Linzer ASK és a Viking is a playoffban kapcsolódik be a Bajnokok Ligája küzdelmeibe: a Varga Barnabást is foglalkoztató görögök a bolgár Levszki Szófia és a kazah Kairat Almati párharcának győztesével találkoznak a sorozatban.

A Celtic és a Linzer ASK egymás ellen kezdi meg a küzdelmeit, míg a norvég Viking vélhetően a Dinamo Zagrebbel találkozik.

Valdas Dambrauskas azeri csapata a Crvena zvezdával vagy a Hapoel Beer-Sevával csap össze, ha túljut a dán Aarhuson.

A nem bajnoki ágon egy Fenerbahce–Lyon párharc is összejöhet a playoffban, ehhez előbbinek a Sturm Grazot, utóbbinak a Sparta Prahát kell búcsúztatnia a BL-ből.

BAJNOKOK LIGÁJA, PLAYOFF
BAJNOKI ÁG
Dinamo Zagreb (horvát) vagy Kauno Zalgiris (litván)–Viking (norvég)
Mjällby (svéd) vagy Slovan (szlovák)–Ararat-Armenia (örmény) vagy Celje (szlovén)
Crvena zvezda (szerb) vagy Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Aarhus GF (dán) vagy Sabah (azeri)
Celtic (skót)–LASK (osztrák)
Levszki Szófia (bolgár) vagy Kairat Almati (kazah)–AEK (görög)
NEM BAJNOKI ÁG
Olympiakosz (görög) vagy NEC (holland)–Union SG (belga) vagy Bodö/Glimt (norvég)
Fenerbahce (török) vagy Sturm Graz (osztrák)–Sparta Praha (cseh) vagy Lyon (francia)

 

Bajnokok Ligája Varga Barnabás AEK
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