Nemzeti Sportrádió

Öttusa Eb: ezüstérmes a magyar női váltó

2026.08.03. 13:37
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Rajncsák Diánáék ezüstérmet szereztek a női váltóban (Fotó: Dömötör Csaba)
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Rajncsák Diána Varga Orsolya öttusa Eb
Ezüstérmet nyert a Rajncsák Diána, Varga Orsolya páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon.

Az Eb nyitónapján, hétfőn Rajncsák Diána és Varga Orsolya a nyolc duót felvonultató mezőnyben a kiemelést meghatározó körvívásban hetedik lett és a nyolcas táblán a svájciakkal került szembe, akiken nem tudott túljutni. Döntetlennel ért véget az összecsapás, de mivel a svájciak előrébb végeztek a körvívásban, ők folytathatták a menetelést a táblán, a magyarok pedig az első számot a hetedik pozícióban fejezték be.

Az akadálypályán viszont remekelt a fiatal páros, 58.05 perces eredménnyel a leggyorsabbnak bizonyult, ezzel nagyot lépett előre. A 2x50 méteres úszást már a második helyről kezdték a magyarok, és ezt a pozíciójukat meg is őrizték azzal, hogy 57.39 perccel a harmadik legjobb időt érték el.

A kombinált számnak – melyben mindkét csapattagnak 3x600 métert kellett futnia három lövészettel megszakítva – a fehéroroszok után három másodperccel vághattak neki, közvetlenül mögöttük – 11 másodperccel lemaradva – a svájciak rajtoltak, majd az oroszok, az olaszok és a csehek következtek. A magyarok végül a hamar élre álló svájciak mögött értek célba, de eredményesen tartották maguk mögött a többi ellenfelüket. Harmadikként az oroszok fejezték be a versenyt.

A kombinált számban a magyar páros 13:35.36 perccel a második legjobb eredményt érte el.

Belák János, az öttusa-válogatott sportszakmai vezetője az MTI érdeklődésére kellemes meglepetésnek nevezte, hogy ilyen jól versenyeztek az utánpótlás korú magyarok és érmet tudtak szerezni.

„A vívásban is jók voltak, csak a korábbi helyezésük miatt nem tudtak továbblépni, az akadálypályán pedig mindenkit megelőztek. Az úszás is jól sikerült, de én annak örülök a legjobban, hogy mindketten jól szerepeltek a kombinált számban, tapasztalt felnőtt versenyzőkkel tartották a lépést” – összegezte a történteket.

A délutáni férfi váltóban nem lesz magyar induló.

ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
Női váltó
1. Svájc (Anna Jurt, Katharina Jurt) 1364 pont 
2. Magyarország (Varga Orsolya, Rajncsák Diána) 1356 
3. Oroszország (Viktorija Szazonova, Amina Tagirova) 1332

 

Rajncsák Diána Varga Orsolya öttusa Eb
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