Ausztria 36 év után nyert vb-meccset, de Jordánia is megszerezte történelme első gólját

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

AUSZTRIA–JORDÁNIA 3–1 (1–0)

San Francisco, Bay Area Stadion, 68 527 néző. Vezette: Dahane Beida (mauritániai)

AUSZTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 59.) – Mwene (Wanner, 59.), X. Schlager (Chukwuemeka, 59.), Seiwald, Laimer – Schmid (Wimmer, 83.), Sabitzer – Kalajdzic (Arnautovic, a szünetben). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

JORDÁNIA: Abu Laila – Haddad (Al-Mardi, 81.), Naszib (Al-Roszan, 81.), Al-Arab, Abu al-Nadi (Obaid, 72.), Mohannad Abu Taha – Al-Tamari (Al-Davud, 88.), Al-Rasdan, Al-Ravabdeh, O. al-Fahuri (Azaizeh, 88.) – Olvan. Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami

Gólszerző: Schmid (20.), Al-Arab (76. – öngól), Arnautovic (90+12. – 11-esből), ill. Olvan (50.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztria legutóbb 1998-ban szerepelt világbajnokságon, míg Jordánia most debütált a vb-n. Utóbbi kezdett jobban, Ihszan Haddad már az 5. percben veszélyeztetett, azonban lövése az oldalhálót hagyta el. A 10. percben Musza al-Tamari lövését védte Alexander Schlager, aztán nem sokkal később Odeh al-Fahuri távoli próbálkozása David Alabán pattant meg, de Schalger ezúttal is a helyén volt.

Hiába a jordán lehetőségek, a vezetést Ausztria szerezte meg. Xaver Schlager passzolt Romano Schmidhez, aki 20 méterről jobbal tekert a bal felső sarokba (1–0). Két percre majdnem jött a válasz, Ali Olvan fejese a felső kapufáról kifele jött a labda. A félidő hátralévő részében ismét az osztrák kapusnak kellett védenie, előbb Olvan lövését hárította, majd Al-Tamari kísérletét hatástalanította.

A szünet után már beérett a sok erőfeszítés Nur Al-Ravabdeh labdaszerzése után Olvan lőtt 14 méterről a bal kapufa segítségével gyönyörű gólt (1–1). A 67. percben másodszor is vezetést szerzett Ausztria, Abu Laila röviden öklözte ki a labdát, a szünetben beálló Arnautovic pedig három méterről a kapuba passzolt. A videóbíró hosszasan vizsgálta az esetet, végül Stefan Posch kezezése miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A 76. percben egy bal oldali osztrák szögletet Arnautovic csúsztatott meg, a labda Jazan al-Arab hátáról a saját kapujába pattant, így szabályosan is összejött a második gól az osztrákoknak. A hajrában már nem került komoly helyzetbe Jordánia, sőt egy kontrából még Arnautovic próbálkozásánál Abu Lailának kellett védenie. A hosszabbítás 12. percében Arnautovic büntetőből állította be a 3–1-es végeredményt. Ausztria 1990 óta először nyert vb-meccset, míg Jordánia első vb-meccsén megszerezte történelme első gólját.

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AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jazid Abu Laila (Al-Husszein), 22 Abdullah al-Fahuri (Al-Vehdat), 12 Nur Bani Attiah (Al-Fajszali)

Védők: 4 Huszam Abu Dahab (Al-Fajszali), 16 Mohammad Abu al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), 5 Jazan al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), 26 Anasz Badavi (Al-Fajszali), 23 Ihszan Haddad (Al-Husszein), 3 Abdallah Naszib (Al-Zavra – Irak), 17 Szalim Obaid (Al-Husszein), 19 Szaid al-Roszan (Al-Husszein), 18 Mohammad Abu Gus (Al-Husszein)

Középpályások: 20 Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), 2 Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), 8 Nur al-Ravabdeh (Selangor FC – Malajzia), 21 Nizar al-Rasdan (Qatar SC – Katar), 15 Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), 14 Radzsai Ajed (Al-Husszein), 6 Amer Dzsamusz (Al-Zavra – Irak), 25 Mohammad al-Davud (Al-Vehdat)

Támadók: 10 Musza al-Tamari (Rennes – Franciaország), 13 Mahmud al-Mardi (Al-Husszein), 11 Odeh al-Fahuri (Pyramids – Egyiptom), 7 Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Casablanca – Marokkó), 24 Ali Azaizeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 9 Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)

Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami