Kiss Bence: Megtiszteltetés a tízes mezben futballozni

Régi szerepkörben, de új mezszámmal – Kiss Bence az előző években a 49-es mezben futballozott a ZTE-ben, azonban az új idénytől a tízesben játszik. Ennek a számnak nagy hagyománya van a labdarúgásban, Kiss Bence képességeit figyelve sokan azt mondják, jó helyre került a zalai öltözőben.

„Mindig úgy választok mezszámot, hogy az a családhoz kapcsolódjon, a negyvenkilencest a nagypapám születési éve miatt hordtam – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE FC 27 éves középpályása. – Egyébként nem kértem a tízest, a Konyaspor elleni felkészülési mérkőzésen ki volt rakva nekem, így azt vettem fel. Tudtam, hogy Yohan Croizet távozása óta nincs gazdája ennek a számnak, s habár még engem is meglepetésként ért, mindig megtiszteltetés ebben a dresszben játszani. A tízesnek jelentős hagyománya van a futballban, a felkészülés végén pedig kiderült, hogy a bajnokságban is az enyém lesz. Habár a számom változott, a szerepköröm nem, Filipe Celikkaya vezetőedző is szinte ugyanazt kéri tőlem, mint Nuno Campos. Az új szakvezető rengeteg meccset megnézett az előző idényből, így pontosan tisztában van a képességeinkkel és a csapat erejével, próbálja azt továbbvinni, amit elődje elkezdett. Azonban egy-két új elemet beépített a játékunkba, hogy ne legyünk kiismerhetőek. Még nem dolgozunk együtt régóta, kell egy kis idő, de tetszik, amit eddig tapasztaltam.”

A 41 éves török-portugál szakember a Chicago Fire csapatától érkezett Zalaegerszegre, első bajnokija nem sikerült jól, hiszen a ZTE 3–0-ra kikapott az MTK-tól. Az előző idényben a frissen érkező Nuno Camposnak sokat kellett várni az első bajnoki győzelmére – a nyolcadik fordulóiog! Zalaegerszegen remélik, az új szakvezetővel nem kell ennyit böjtölni az első sikerért…

„Emberileg és szakmailag is csak jókat tudok mondani Filipe Celikkayáról, dolgozott a Sportingnál, a Benficánál, a Sahtar Donecknél és az MLS-ben is, szóval, fiatal kora ellenére sok tapasztalattal rendelkezik. Persze, kell még kis idő, hogy teljes mértékben összeszokjunk, de élvezem a közös munkát, remek az irány, biztosan nem kell nyolc fordulót várni az első győzelmünkre, mint az előző idényben. Sokat kondizunk és edzünk, szerencsétlenségünkre épp a nagy mumus MTK ellen kezdtünk… Valamiért nem megy a fővárosi kék-fehérek ellen, amióta Zalaegerszegen játszom, még nem győztük le őket, sőt, én még nem voltam győztes csapat tagja ellenük. Egyébként mi játszottuk az utolsó meccset az első fordulóban, és az addigiakat látva úgy voltam vele, ha a tavalyi arcunkat mutatjuk, akkor most is a dobogóért harcolhatunk. Sajnos, nem néztünk ki jól… Azonban most itt a lehetőség a javításra, a Paks ellen általában jól megy a játék, fekszik nekünk a rivális stílusa, remélem, hazai pályán győzelemmel mutatkozunk be. Az MTK elleni vereség után mindenki feszült és csalódott volt, jobbra számítottunk – a Paks ellen javítanunk kell.”

A tolnaiak az első fordulóban ragyogó játékkal 4–2-re legyőzték a Ferencvárost, míg a Konferencialiga selejtezőjében a hazai 2–1-es vereség után csütörtökön Görögországban nagyszerű teljesítményt nyújtva 2–2-es döntetlent értek el a Panathinaikosz ellen.

„A Paks szerintem nagyon jól játszik, az eddigi három mérkőzésén jó benyomást keltett. A rutinos játékosok hozzák a megszokott magas szintet, a fiatalok ügyesek, Győrfi Milán és Szalai József is remek formában van. A Fradit legyőzték, a Panathinaikosz ellen a kiesés ellenére összességében jó futballal rukkoltak ki, közel voltak a bravúrhoz, ami nagy szó. Ha úgy játszunk, mint az MTK ellen, akkor nagy vágyaink nem lehetnek, így fel kell javulnunk és otthon kell tartanunk a három pontot.”