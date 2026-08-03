Konferencialiga: az ETO-ra lengyel vagy feröeri, a DVSC-re finn vagy liechtensteini csapat vár a rájátszásban
Ha eljut a rájátszásig az ETO FC és a DVSC, kiemelt lesz, azaz az első mérkőzést idegenben játssza, viszont a Ferencváros – ha csatlakozni kényszerül – nem kiemeltként lesz tagja a Konferencialiga-playoff mezőnyének.
KONFERENCIALIGA 2026–2027
SELEJTEZŐ, A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA
BAJNOKI ÁG
Lech Poznan (lengyel)/KÍ Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett)/ETO FC
NEM BAJNOKI ÁG
Inter Turku (finn)/Vaduz (liechtensteini)–DVSC/FC Köbenhavn (dán)
FTC/Górnik Zabrze (lengyel)–Monaco (francia)
A TOVÁBBI PÁROSÍTÁS
BAJNOKI ÁG
Tre Fiori (San Marinó-i)/Drita (koszovói)–Flora Tallinn (észt)/Inter Club d'Escaldes (andorrai)
Thun (svájci)/Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (boszniai)/Vityebszk (fehérorosz)
Lincoln Red Imps (gibraltári)/Omonia (ciprusi)–Larne (északír)/Iberia (grúz)
Shamrock Rovers (ír)/Egnatia (albán)–KuPS (finn)/Universitatea Craiova (román)
FŐÁG
HJK Helsinki (finn)/Motherwell (skót)–Freiburg (német)
Benfica (portugál)/Hearts (skót)–Paide Linnameeskond (észt)/SK Rapid (osztrák)
CFR Cluj (román)/Tromsö (norvég)–Brighton (angol)
Zalgiris Vilnius (litván)/Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel)/Hammarby (svéd)
Panathinaikosz (görög)/CSZKA 1948 (bolgár)–Hradec Králové (cseh)/Besiktas (török)
IFK Göteborg (svéd)/Gent (belga)–Hibernian (skót)/Skëndija (északmacedón)
PAOK (görög)/Anderlecht (belga)–Brann (norvég)/Apollon Limassol (ciprusi)
Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)/GKS Katowice (lengyel)
Bohemians (ír)/Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát)/Ilves (finn)
Jagiellonia (lengyel)/Rangers (skót)–Jablonec (cseh)/RFS (lett)
Valur (izlandi)/Nordsjaelland (dán)–Sheriff (moldovai)/St. Gallen (svájci)
Auda (litván)/Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi)/Red Bull Salzburg (osztrák)
Noa (örmény)/FC Sion (svájci)–Ajax (holland)/Shelbourne (ír)
Braga (portugál)/Dinamo Minszk (fehérorosz)–Beitar (izraeli)/Austria Wien (osztrák)
Twente (holland)/DAC 1904 (szlovákiai)–Dinamo Kijev (ukrán)/Qarabag (azeri)
Getafe (spanyol)–Partizan (szerb)/Tobol (kazah)
Lugano (svájci)/NSÍ Runavík (feröeri)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CSZKA Szófia (bolgár)
A dőlt betűvel jelölt párharcok az Európa-liga 3. fordulójában zajlanak, és azok vesztesei kerülnek át ide, a Konferencialigába.
Ami a heti programot illeti, a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki játéknapján a DVSC hazai pályán játszik a dán FC Köbenhavnnal, az ETO FC idegenben kezd a lett Riga FC ellen, míg az Európa-ligában a Ferencváros szerdán látja vendégül a lengyel Górnik Zabrzét. E párharcok visszavágói a jövő héten lesznek.
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20-án megtörtént.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3-án megtörtént.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park