Nemzeti Sportrádió

Konferencialiga: az ETO-ra lengyel vagy feröeri, a DVSC-re finn vagy liechtensteini csapat vár a rájátszásban

K. Zs.K. Zs.
2026.08.03. 14:23
Ezért a trófeáért harcol a Konferencialiga mezőnye (Fotó: Getty Images)
Címkék
FTC Konferencialiga-selejtező Konferencialiga-sorsolás ETO FC Konferencialiga DVSC
Hétfő kora délután Nyonban elkészítették a labdarúgó Konferencialiga rájátszásának sorsolását: az ETO a Lech Poznan–KÍ Klaksvík El-párharc vesztesével, a DVSC az Inter Turku–Vaduz Kl-csata továbbjutójával találkozik a ligaszakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján, míg a Ferencváros – ha nem jár sikerrel az Európa-liga selejtezőjének 3. körében – a Monacóval csap össze az őszi európai játékért.

Ha eljut a rájátszásig az ETO FC és a DVSC, kiemelt lesz, azaz az első mérkőzést idegenben játssza, viszont a Ferencváros – ha csatlakozni kényszerül – nem kiemeltként lesz tagja a Konferencialiga-playoff mezőnyének.

KONFERENCIALIGA 2026–2027
SELEJTEZŐ, A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA
BAJNOKI ÁG
Lech Poznan (lengyel)/KÍ Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett)/ETO FC
NEM BAJNOKI ÁG
Inter Turku (finn)/Vaduz (liechtensteini)–DVSC/FC Köbenhavn (dán)
FTC/Górnik Zabrze (lengyel)–Monaco (francia)

A TOVÁBBI PÁROSÍTÁS
BAJNOKI ÁG
Tre Fiori (San Marinó-i)/Drita (koszovói)–Flora Tallinn (észt)/Inter Club d'Escaldes (andorrai)
Thun (svájci)/Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (boszniai)/Vityebszk (fehérorosz)
Lincoln Red Imps (gibraltári)/Omonia (ciprusi)–Larne (északír)/Iberia (grúz)
Shamrock Rovers (ír)/Egnatia (albán)–KuPS (finn)/Universitatea Craiova (román)
FŐÁG
HJK Helsinki (finn)/Motherwell (skót)–Freiburg (német)
Benfica (portugál)/Hearts (skót)–Paide Linnameeskond (észt)/SK Rapid (osztrák)
CFR Cluj (román)/Tromsö (norvég)–Brighton (angol)
Zalgiris Vilnius (litván)/Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel)/Hammarby (svéd)
Panathinaikosz (görög)/CSZKA 1948 (bolgár)–Hradec Králové (cseh)/Besiktas (török)
IFK Göteborg (svéd)/Gent (belga)–Hibernian (skót)/Skëndija (északmacedón)
PAOK (görög)/Anderlecht (belga)–Brann (norvég)/Apollon Limassol (ciprusi)
Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)/GKS Katowice (lengyel)
Bohemians (ír)/Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát)/Ilves (finn)
Jagiellonia (lengyel)/Rangers (skót)–Jablonec (cseh)/RFS (lett)
Valur (izlandi)/Nordsjaelland (dán)–Sheriff (moldovai)/St. Gallen (svájci)
Auda (litván)/Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi)/Red Bull Salzburg (osztrák)
Noa (örmény)/FC Sion (svájci)–Ajax (holland)/Shelbourne (ír)
Braga (portugál)/Dinamo Minszk (fehérorosz)–Beitar (izraeli)/Austria Wien (osztrák)
Twente (holland)/DAC 1904 (szlovákiai)–Dinamo Kijev (ukrán)/Qarabag (azeri)
Getafe (spanyol)–Partizan (szerb)/Tobol (kazah)
Lugano (svájci)/NSÍ Runavík (feröeri)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CSZKA Szófia (bolgár)

A dőlt betűvel jelölt párharcok az Európa-liga 3. fordulójában zajlanak, és azok vesztesei kerülnek át ide, a Konferencialigába.

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A zöld-fehéreknek ehhez előbb a lengyel Górnik Zabrzét kell kiejteniük a harmadik fordulóban.

Ami a heti programot illeti, a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki játéknapján a DVSC hazai pályán játszik a dán FC Köbenhavnnal, az ETO FC idegenben kezd a lett Riga FC ellen, míg az Európa-ligában a Ferencváros szerdán látja vendégül a lengyel Górnik Zabrzét. E párharcok visszavágói a jövő héten lesznek.

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20-án megtörtént.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3-án megtörtént.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
KONFERENCIALIGA 2026–2027 – a HÁTRALÉVŐ PROGRAM

 

 

FTC Konferencialiga-selejtező Konferencialiga-sorsolás ETO FC Konferencialiga DVSC
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