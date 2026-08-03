Konferencialiga: az ETO-ra lengyel vagy feröeri, a DVSC-re finn vagy liechtensteini csapat vár a rájátszásban

Ha eljut a rájátszásig az ETO FC és a DVSC, kiemelt lesz, azaz az első mérkőzést idegenben játssza, viszont a Ferencváros – ha csatlakozni kényszerül – nem kiemeltként lesz tagja a Konferencialiga-playoff mezőnyének.

KONFERENCIALIGA 2026–2027

SELEJTEZŐ, A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA

BAJNOKI ÁG

Lech Poznan (lengyel)/KÍ Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett)/ETO FC

NEM BAJNOKI ÁG

Inter Turku (finn)/Vaduz (liechtensteini)–DVSC/FC Köbenhavn (dán)

FTC/Górnik Zabrze (lengyel)–Monaco (francia)

A TOVÁBBI PÁROSÍTÁS

BAJNOKI ÁG

Tre Fiori (San Marinó-i)/Drita (koszovói)–Flora Tallinn (észt)/Inter Club d'Escaldes (andorrai)

Thun (svájci)/Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (boszniai)/Vityebszk (fehérorosz)

Lincoln Red Imps (gibraltári)/Omonia (ciprusi)–Larne (északír)/Iberia (grúz)

Shamrock Rovers (ír)/Egnatia (albán)–KuPS (finn)/Universitatea Craiova (román)

FŐÁG

HJK Helsinki (finn)/Motherwell (skót)–Freiburg (német)

Benfica (portugál)/Hearts (skót)–Paide Linnameeskond (észt)/SK Rapid (osztrák)

CFR Cluj (román)/Tromsö (norvég)–Brighton (angol)

Zalgiris Vilnius (litván)/Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel)/Hammarby (svéd)

Panathinaikosz (görög)/CSZKA 1948 (bolgár)–Hradec Králové (cseh)/Besiktas (török)

IFK Göteborg (svéd)/Gent (belga)–Hibernian (skót)/Skëndija (északmacedón)

PAOK (görög)/Anderlecht (belga)–Brann (norvég)/Apollon Limassol (ciprusi)

Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)/GKS Katowice (lengyel)

Bohemians (ír)/Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát)/Ilves (finn)

Jagiellonia (lengyel)/Rangers (skót)–Jablonec (cseh)/RFS (lett)

Valur (izlandi)/Nordsjaelland (dán)–Sheriff (moldovai)/St. Gallen (svájci)

Auda (litván)/Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi)/Red Bull Salzburg (osztrák)

Noa (örmény)/FC Sion (svájci)–Ajax (holland)/Shelbourne (ír)

Braga (portugál)/Dinamo Minszk (fehérorosz)–Beitar (izraeli)/Austria Wien (osztrák)

Twente (holland)/DAC 1904 (szlovákiai)–Dinamo Kijev (ukrán)/Qarabag (azeri)

Getafe (spanyol)–Partizan (szerb)/Tobol (kazah)

Lugano (svájci)/NSÍ Runavík (feröeri)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CSZKA Szófia (bolgár)

A dőlt betűvel jelölt párharcok az Európa-liga 3. fordulójában zajlanak, és azok vesztesei kerülnek át ide, a Konferencialigába.