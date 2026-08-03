Gakpo lehet a Tottenham következő „bomba igazolása” – sajtóhír

A Cody Gakpo iránti londoni érdeklődésről szóló hétfői cikkében a Sky Sports megjegyzi, hogy nem ígérkezik könnyűnek nyélbe ütni az ügyletet, mert egyrészt a holland liverpooli szerződése még négy évre szól, a „vörösök” hosszú távon számolnak vele, és ha mégis elengednék, megkérnék az árát, és előbb gondoskodniuk kell helyettesről is.

Ami az utóbbi feltételt illeti, sajtóhírek szerint a Liverpool vinné Bradley Barcolát a Paris Saint-Germaintől, de konkrétumok erről az ügyletről sem szivárogtak ki.

Roberto De Zerbi, a Tottenham vezetőedzője mindenesetre szeretne szélsőt igazolni, a napokban be is ígért még egy készülőben lévő újabb, szerinte jó úton haladó „bomba igazolást” – ez mind illik a Gakpo-vonalra.

A Gakpo iránti élénk londoni érdeklődésről Fabrizio Romano transzferszakértő is posztolt hétfőn, hozzátéve: ez nem jelenti azt, hogy a Spurs letett volna a Manchester City brazil szélsője, Savinho megszerzéséről.