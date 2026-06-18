„Pont ez volt a terv” – így értékelt a ghánai kapitány, Carlos Queiroz

„Meg kellett szenvednünk ezért a sikerért, de úgy küzdöttünk, mint az igazi harcosok” – kezdte a ghánai szövetségi kapitány, Carlos Queiroz.

„A panamai egy remek csapat, pontosan tudták, hogyan kell játszaniuk ellenünk. Mi is tisztában voltunk vele, hogy valószínűleg ők kontrollálják majd a játékot nagyrészt, de lépésről lépésre felőröltük őket, egyre több lehetőségünk volt, ez volt a terv. Átadtuk nekik a területet, hogy aztán így nyerjük meg a meccset” – mondta az ITV-nek.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

L-CSOPORT

GHÁNA–PANAMA 1–0 (0–0)

Toronto, Toronto Stadion, 42 942 néző. Vezette: Glenn Nyberg (svéd)

GHÁNA: Ati-Zigi (Asare, a szünetben) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (Sibo 78.), Yirenky, Nuamah (Fatawu 58.) – Sulemana (Thomas-Asante 58.) – Ayew (Adu 88.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

PANAMA: Mosquera – Blackman (Godoy 90.), Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, C. Martínez (Londono 63.), J. L. Rodríguez (I. Díaz 74.) – Bárcenas, Waterman (Fajardo 63.). Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)

Gólszerző: Yirenkyi (90+5.)