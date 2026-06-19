Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Pénteken négy mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság
0
Tetszik
2026.06.19. 09:26
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
vb 2026
vb-hírfolyam
foci-vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
foci-vb 2026
0 Komment
Legfrissebb hírek
Haiti vb-rekordot dönthet: 52 éves szünet után szerezhet ismét gólt
Foci vb 2026
30 perce
Paraguayi kérdés: legális-e a mesterséges intelligenciát használni mérkőzés közben?
Foci vb 2026
56 perce
Csapattársa a meccs után azonnal meglátogatta a súlyosan megsérülő Konét a kórházban
Foci vb 2026
2 órája
Amerikai pite: horrorsérülés, kiállítások, tripla és egy csoportgyőztes – a 8. nap vb-kibeszélője
Foci vb 2026
3 órája
Kanada hatot, Svájc négyet szerzett – a nyolcadik játéknap 14 gólja egy helyen
Foci vb 2026
3 órája
Statisztikák: Argentína, Németország és Spanyolország előtt – Mexikó 1994 óta nyolcadszor jutott tovább a csoportból
Foci vb 2026
5 órája
Kettőből kettő: Mexikó a második meccsét is megnyerte!
Foci vb 2026
5 órája
Dél-Koreát is megverte, Mexikó társházigazdaként továbbjutott, egyben máris megnyerte az A-csoportot!
Foci vb 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik