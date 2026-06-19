Nemzeti Sportrádió

Pénteken négy mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság

2026.06.19. 09:26
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
 

 

vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Haiti vb-rekordot dönthet: 52 éves szünet után szerezhet ismét gólt

Foci vb 2026
30 perce

Paraguayi kérdés: legális-e a mesterséges intelligenciát használni mérkőzés közben?

Foci vb 2026
56 perce

Csapattársa a meccs után azonnal meglátogatta a súlyosan megsérülő Konét a kórházban

Foci vb 2026
2 órája

Amerikai pite: horrorsérülés, kiállítások, tripla és egy csoportgyőztes – a 8. nap vb-kibeszélője

Foci vb 2026
3 órája

Kanada hatot, Svájc négyet szerzett – a nyolcadik játéknap 14 gólja egy helyen

Foci vb 2026
3 órája

Statisztikák: Argentína, Németország és Spanyolország előtt – Mexikó 1994 óta nyolcadszor jutott tovább a csoportból

Foci vb 2026
5 órája

Kettőből kettő: Mexikó a második meccsét is megnyerte!

Foci vb 2026
5 órája

Dél-Koreát is megverte, Mexikó társházigazdaként továbbjutott, egyben máris megnyerte az A-csoportot!

Foci vb 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik