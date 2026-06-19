Paraguayi kérdés: legális-e a mesterséges intelligenciát használni mérkőzés közben?

Az újság szerint az Egyesült Államok, amikor az első meccsen 4–1-re megverte a dél-amerikai csapatot, használta a technikát, mi több, 6400 adatot dolgozott fel a mérkőzés közben, elemezte a taktikát, a játékosok fizikai állapotát, értelmezte a statisztikát, és így megkönnyítette a kispadon ülő szövetségi kapitány, Mauricio Pochettino dolgát.

„Ez az eszköz egyedülálló segítséget nyújt a stábom számára, hogy arról is értesüljünk, amit a kispadról nem látni: ki merült ki túlságosan, akár sérülésveszélyesen fáradt, milyen változtatások történnek a pályán, így szilárd adatokra támaszkodva alakíthatjuk át a csapatunkat a cseréinkkel vagy a stratégia változtatásával.”

Ez csalás, írja a lap, és az olvasók is ,,robotok mérkőzéséről”, máshol ,,számítástechnikai futballról” írnak. Miközben a játék meggyilkolásának nevezik az MI használatát, a lap kiemeli, hogy mindez teljesen megengedett a világbajnokságon, és javasolják Gustavo Alfaro szövetségi kapitánynak, hogy már a törökök ellen is vegyen igénybe ilyen segítséget.