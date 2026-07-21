„Bebizonyítottuk, a futball csapatjáték” – Spanyolország az újságíró szemével

– Ha csak a statisztikákból indulunk ki, az is ebbe az irányba mutatna, de játékban is ez volt minden idők legjobb spanyol válogatottja?

– Kétségtelenül. Korábban egyetlen válogatott sem nyert úgy világbajnokságot, hogy a torna során mindössze egy gólt kapott. Ráadásul Spanyolország teljesítménye még értékesebb, hiszen nyolc mérkőzést kellett megnyernie a világbajnoki címhez – korábban erre még nem volt példa.

– Nem egy szupersztár, hanem a csapat lett a torna legnagyobb sztárja?

– Unai Simón Aranykesztyűje sokakat meglepett. A világbajnokság előtt vita folyt arról, hogy Joan García vagy David Raya legyen-e a kezdő kapus, Luis de la Fuente azonban kitartott mellette. Több mint tíz éve dolgozik vele, már a korosztályos válogatottaknál is együtt értek el sikereket. Ez talán az edző legnagyobb érdeme: évek óta ugyanebben a játékoskeretben hisz. Ha valami ennyire jól működik, miért kellene változtatni?! Emberileg is rendkívül összetartó a társaság.

– Túlzás vagy igaz állítás, hogy a Franciaország elleni elődöntő volt a torna igazi döntője?

– Teljes mértékben igaz. Ez volt a két legerősebb csapat, a legjobb támadó- és védőjátékkal. Amikor megláttuk a francia kezdőt és a kispadot, tele világsztárokkal, azt gondoltuk, lehetetlen lesz legyőzni őket. Aztán a válogatottunk bebizonyította, hogy a futball mindenekelőtt csapatjáték.

– Ön szerint ez a világbajnoki döntő két kiváló szövetségi kapitány taktikai csatája volt, amelyet végül Luis de la Fuente nyert meg?

– Most nem éreztem, hogy Scaloni taktikai csatát vállalt volna. Argentína inkább kis trükkökkel próbálta kizökkenteni Spanyolországot. Nem futballozott igazán, hanem labdaszerzésre, kontrákra, szabálytalanságokra és időhúzásra épített, a célja a tizenegyespárbaj volt. És majdnem sikerült is eljutnia odáig. Spanyolország tizenkétszer találta el a kaput, Argentína egyszer sem – ez mindent elmond.

– Hogyan látják Spanyolországban a Barcelona egykori ikonja, a 39 éves Lionel Messi világbajnokságát?

– Messi intelligenciája továbbra is páratlan, a futballtörténelem egyik legnagyobb alakja, de ebben a korban már nem tudja mindazt végrehajtani, ami a csúcsra emelte. Különösen nem olyan fiatalok ellen, mint Lamine Yamal vagy Cubarsí, akik a következő világbajnokságon is csak huszonnégy évesek lesznek, Pedri pedig huszonhét. Spanyolország előtt még nagyon szép évek állnak.

– Mit gondol az első 48 csapatos vb-ről és a FIFA új terveiről?

– Nem támogatom a létszámbővítést. Egy több mint egy hónapig tartó világbajnokság sem a játékosoknak, sem a szurkolóknak nem jó. A hatvannégy csapatos vb ötlete egyenesen képtelenség. A FIFA ma már inkább multinacionális vállalat, mint sportszövetség. Dollárgyárrá vált. Az újítások, például a kötelező ivószünetek vagy a további bővítés is elsősorban a bevételek növelését szolgálják. A jegyárak túl magasak voltak, a több ezer kilométeres utazások pedig teljesen indokolatlanok. A világbajnokságokat továbbra is egyetlen országban kellene megrendezni.

– Meddig tart majd a fieszta és hogyan ünnepel most Spanyolország?

– Az egész ország az utcákon-tereken nézte a döntőt, óriáskivetítők előtt. Luis de la Fuente a világbajnoki cím után egy mondattal foglalta össze mindazt, amit ez a csapat képvisel: „Együtt képesek vagyunk rá.” Ennél fontosabb üzenet talán nincs is Spanyolország számára.