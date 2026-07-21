Hősök térhettek haza New Yorkból is! – Argentína az újságíró szemével

– Hogyan élte meg Argentína a hosszabbításban elveszített döntőt?

– Az embereknek nem kellett napokat várniuk, hogy feldolgozzák a vereséget. Percekkel a lefújás után úgy vonultak az utcára, mintha világbajnokok lettünk volna. Milliók fogadják hősként ezt a csapatot. Ez a generáció minden nagy tornán döntőbe jutott, és sokaknak az 1990-es válogatottat idézi, amikor az 1986-os világbajnokok maradéka ismét finálét játszott. Ráadásul az Anglia elleni győzelem örökre része marad az argentin futballtörténelemnek.

– A döntő előtt Lionel Messi rendkívül érzelmes üzenetet tett közzé a közösségi médiában. Ezt már búcsúként értelmezték Argentínában?

– Messi búcsújáról 2016 óta beszélünk, amikor a Copa América elveszített döntője után azt mondta, hogy a válogatott „nem neki való”. Katarban is minden meccsnél felmerült ugyanez. Nehéz elképzelni, hogy még egy világbajnokságon pályára lépjen.

– A végén hosszan ült egyedül a gyepen, akkor még nem sírt, de mit jelenthettek a könnyei, immár az ezüstéremmel a nyakában?

– Szinte biztos, hogy nem a vereséget siratta. Ezek búcsúkönnyek voltak. Ugyanakkor édesapja egészségi állapota is nagy lelki terhet jelent számára, ez is közrejátszhatott.

– Maradt még vita Argentínában Messi és Maradona örökségét, glóriáját illetően?

– Már nem. Minden statisztika és minden újabb pillanat csak tovább növeli Messi legendáját. Az én generációm Diegón nőtt fel, ezért különleges érzelmek kötnek hozzá, ráadásul Messi utolsó hét éve sok tekintetben felidézte Maradona 1986-os és 1990-es történetét. Régen, 2009 körül még valóban létezett a vita, mert sok argentin nem szerette eléggé Messit, és mindig előkerült a mondat: „Igen, de Diego…”. Ma már ilyen vita nincs. Messi és Maradona ugyanannak a futballmitológiának a része.

Martin Mazur

– Mit jelent ma Lionel Scaloni Argentínának?

– Ez a vereség nem rombolja le, amit létrehozott, inkább új réteggel gazdagítja. A legnagyobb érdeme, hogy felépített egy kivételes közösséget, és újra összekapcsolta a válogatottat az emberekkel. A kérdés inkább az, vállalja-e a folytatást.

– Sokan ezt a mostanit minden idők egyik legjobb argentin generációjának tartják. Ön szerint valóban lezárult most egy aranykorszak, vagy Scaloni képes lehet újjáépíteni a csapatot?

– Amióta César Luis Menotti 1974-ben átvette a válogatottat, az újjáépítés része az argentin futball DNS-ének. Minden világbajnokságon feltűnik egy új generáció, amely papíron képes megnyerni a tornát. Scaloni azt mondta, decemberig mindenképpen kitölti a szerződését. Az igazi feladat most az lesz, hogy rávegyék a folytatásra. De nagyon nehéz újrakezdeni, miután valaki mesterművet alkotott.

– Mit vár, mit remél a közvélemény Messitől?

– A Copa América még mindig lehetőség, de sok múlik azon, meddig játszik az Inter Miamiban. Amíg ott futballozik, közel maradhat a válogatotthoz, és könnyen lehet, hogy felkészülési mérkőzéseken még láthatjuk argentin mezben. Edzőként nem tudom elképzelni, de a futballtól soha nem szakad el.