Silye Erik a Panathinaikosz ellen nem szeretne belefutni a késbe

Ez már a célegyenes: Bognár György vezetőedző hétfőn újra a megszokott környezetben tartott (két) edzést a paksi labdarúgóknak, s már a finomhangolás zajlik a Panathinaikosz elleni, csütörtökön 20 órakor kezdődő összecsapás előtt. Az előző hetet ausztriai edzőtáborban dolgozta végig a keret, három felkészülési meccset is játszott, és bár az Austria Wien elleni főpróba 4–1-es vereséget hozott, a tervezett munkát sikerült elvégezni.

„Jól sikerült a tábor első két meccse, négy nullára győztünk a Hapoel Ramat Gan, majd öt háromra a Slaven Belupo ellen, és bár utána az Austria Wientől három góllal kikaptunk, annak a párharcnak is megvolt a tanulsága… – mondta lapunknak a paksiak szélsője, Silye Erik. – Egy ilyen találkozónál sohasem lehet tudni, melyik csapat hol tart a felkészülésben, Bognár György mondta is az öltözőben, a bécsiek elleni vereségből többet tanulhatunk, mint az izraeliek elleni fölényes győzelemből. Hogy mennyire várom a csütörtöki Konferencialiga-mérkőzést? Nagyon, hosszú volt a hathetes felkészülés, az előző években elszoktunk ettől. Nyilván tisztában vagyunk azzal, nem mi vagyunk az esélyesek, a Pana­thinaikosz kerete sokkal értékesebb, de ez egyben azt is jelenti, hogy nyomás nélkül futballozhatunk. Arra számítunk, hogy a görög csapat idegenben is megpróbálja a stílusát ránk erőltetni, irányítani akarja a játékot, szeretné már az első meccsen eldönteni a párharcot. Két évvel ezelőtt a Román Kupa-győztes Corvinul ellen belefutottunk a késbe, amikor mi is már az első találkozón el akartuk dönteni a továbbjutást, úgyhogy megtanultuk, mindig két mérkőzésben kell gondolkodni, szóval szoros meccset akarunk játszani!”

Hogy nem átlagos hetük van a paksiaknak, arról árulkodik, hogy három nappal a Panathinaikosz vendégjátéka után a bajnokság első fordulójában a Ferencvárost fogadják.

„Két jó hangulatú mérkőzéssel indítunk, abból csak profitálhatunk, hogy már az első pillanattól kezdve pörögni kell – folytatta Silye Erik. – Az előző idényekben magasra tettük a lécet, kicsit sem szeretnénk lejjebb adni. A bajnokságban ott akarunk lenni az élmezőnyben, a Magyar Kupában jó lenne ismét eljutni a döntőig, de nagyon fontos az is, hogy a nemzetközi mérkőzéseink is rendben legyenek.”