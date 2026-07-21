Nemzeti Sportrádió

Udvardy is a 16 közé jutott a hamburgi tenisztornán

2026.07.21. 11:57
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Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
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tenisz Udvardy Panna Hamburg
A harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna bejutott a nyolcaddöntőbe a hamburgi, 246 ezer euró (körülbelül 89 millió forint) összdíjazású, salakpályás női tenisztornán, így két magyar szerepelhet majd a 16 között.

A világranglistán 71. magyar játékos jól kezdte a selejtezőből főtáblára jutott, orosz Jelena Pridankina (184.) elleni keddi meccsét, már a harmadik játékban brékelte ellenfelét és 3:1-re elhúzott. A folytatásban mindketten eredményesen adogattak, Udvardy pedig megtartotta az előnyét és a harmadik játszmalabdáját kihasználva, 43 perc alatt szettelőnybe is került.

A második felvonást rögtön egy brékkel kezdte a 27 éves magyar teniszező, majd még kétszer elvette riválisa adogatását, miközben a sajátját csak egyszer bukta el, így 5:2-nél már a meccsért adogathatott. Négy mérkőzéslabdát elpuskázott, az ötödiket azonban már kihasználta, és készülhet a folytatásra.

A találkozó 1 óra 25 percig tartott.

Udvardy a spanyol Paula Badosa (93.) és a lengyel Katarzyna Kawa (131.) meccsének győztesével játszik majd a 16 között.

A torna második magyar indulója, a negyedik helyen kiemelt Bondár Anna már hétfőn továbbjutott a nyolcaddöntőbe, amelyben a keddi (mai) Valentina Steiner (544.)-Noma Noha Akugue (144.) német párharc továbbjutójával találkozik majd.

TENISZ, HAMBURG
1. forduló (a 16 közé jutásért)
Udvardy Panna (3.)–Jelena Pridankina (orosz) 6:4, 6:2

 

tenisz Udvardy Panna Hamburg
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