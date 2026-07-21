„Aki nem ismeri a tényeket, inkább ne szólaljon meg” – Kovács Zoltán reagált Boban Nikolov állításaira

Az egykori Vidi-futballista állítására reagált a fehérvári klub volt sportigazgatója, Kovács Zoltán is, aki a Nemzeti Sportnak elmondta: nem tudja, Boban Nikolov mitől vezéreltetve érezte úgy, hogy éppen most kell megszólalnia, de tételesen tudja cáfolni a labdarúgó állításait.

„Nem szoktam hetente szerepelni a médiában, ám most úgy éreztem, meg kell szólalnom. Boban Nikolovot én hoztam a Videotonhoz, ahol élete szerződését kapta, és Olaszországba is én adtam el. Az, hogy ilyen butaságokat állít, és ez meg is jelenhetett, több ember felelőssége, amit elmondott, az pedig csak nyomokban tartalmaz igazságot, ami teljesen tévútra viheti az információra éhes szurkolókat és újságolvasókat – szögezte le Kovács Zoltán. – Kétezer-tizennyolcban kilencven százalékban ugyanaz a csapat nyerte meg a bajnoki címet, amelyik az előző évben drámai körülmények között, az utolsó fordulóban bukta el a Honvéd ellen. Abban, hogy bajnokok lettünk Marko Nikolicsnak kétségkívül óriási szerepe volt. Az ő érkezésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Nikolov állításával szemben nem Danko Lazovics jött oda hozzám, és ajánlotta az edzőt, hanem én kérdeztem meg tőle, mi véleménye Marko Nikolicsról. Erre ő valóban azt felelte, hogy nagyon jó ötlet, és ha nem leszünk vele bajnokok, felbonthatom a szerződését. Boban Nikolov nyilván nem volt, és nem is lehetett jelen az ilyen megbeszéléseken, nem tudom, miért és kinek a sugallatára állít ilyesmit. Hasznos tagja volt a bajnok Videotonnak, aminek örülhet, mint ahogy én is büszke vagyok rá, hogy a csapat története legeredményesebb időszakának lehettem részese a klubnál sportigazgatóként eltöltött hat év alatt.”

A fehérváriak egykori sportigazgatója beszélt arról bizonyos igazolásról is, amely miatt – Nikolov állítása szerint megromlott a viszony közte és Marko Nikolics között.

„Először is, meg kell jegyeznem, hogy Marko Nikoliccsal jóban vagyunk, havonta-kéthavonta beszélünk. De hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba: amíg Marko itt volt, minden igazolásról egyeztettünk. A szóban forgó játékos, akit állítólag az ő kérése ellenére szerződtettünk, Armin Hodzic volt, ám a dolgok nem úgy történtek, ahogy Boban Nikolov állítja. Két játékosról volt szó, a másik kiszemeltünk az egykori Porto-sztár, Zlatko Zahovic fia, Luka Zahovic volt. Marko őt preferálta, de rám bízta a döntést, én pedig úgy határoztam, hogy Hodzicot szerezzük meg. Az ilyen részleteket azonban a játékosok nem tudják, márpedig az, aki nem ismeri a tényeket, inkább ne szólaljon meg – fogalmazott Kovács Zoltán. – A hanyatlásról pedig csak annyit, hogy Marko Nikolics távozása után még játszottunk kupadöntőt, nemzetközi kupaindulást érő helyen végeztünk, ezüstérmet szereztünk a bajnokságban a jóval nagyobb büdzséből gazdálkodó Ferencváros mögött. Ezek tények, amelyek magukért beszélnek. A csapat a távozásom után négy évvel esett ki, senki se merje ezt az én nevemhez kapcsolni! Sok sikert kívánok mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a Vidi ismét ilyen eredményeket érhessen el.”