Zajlik a munka, a csapatok kezdik belakni a Hungaroringet

A szokásos látkép fogadta a Hungaroringen a média képviselőit a Magyar Nagydíjat megelőző kedden, amikor a csapatok munkatársai az idővel versenyt futva próbálták felépíteni mindazt, ami a hétvégén a versenyzéshez szükséges. Ilyenkor felbolydult méhkasra hasonlít mind a boxutca, mind pedig a garázsok mögötti terület, a paddock, és akármerre nézünk, zsebkendőnyi területen manőverező kamionokat, targoncákat, valamint hatalmas paneleket emelgető darukat látunk.

Nem véletlenül kötelező mindenkinek a láthatósági mellény viselése, hiszen egyetlen rossz lépés vagy mozdulat, és ugyanúgy megvan a baj, mint bármelyik másik nagy volumenű építkezési területen. Az istállók készültségi szintje egyelőre teljesen felemás, azon szerencsések ugyanis, akik két motorhome-mal rendelkeznek, már napokkal ezelőtt megkezdhették a munkát. Ezért is lehet az, hogy a Red Bull monumentális és a Mercedes valamivel kisebb építménye máris teljes pompájában ragyog, míg például a McLaren mobil otthonának se híre, se hamva. De áll már az F1 és az FIA motorhome-ja is, és hamarosan a „lemaradó” csapatok is belehúznak, hogy aztán csütörtökre egy igazi kis miniváros látképe táruljon a szemünk elé.

Fotó: Szabó Miklós

Mondani sem kell, óriási logisztikai kihívás ez, hiszen jó néhány istálló a Spában is használt építményt húzza fel nálunk, vagyis a vasárnapi leintés pillanatában megkezdték a bontást, a kamionok Belgiumból útnak indultak, aztán Mogyoródra érve lehet mindent újra összerakni. Nem szabad alábecsülni az építkezés volumenét, és nem is csoda, hogy a szorgosan dolgozó mestereknél a csavarhúzótól kezdve a sziloplaszton át a kábelkötegelőig a munkáseszközök legszélesebb tárháza megtalálható. Eközben a garázsokban is hasonlóan kemény munka folyik, a felszereléseket szállító kamionoktól pedig szinte moccanni sem lehet a boxutcában.

Munkagépek a célegyenesben is állnak, de ott azért szellősebb a hely, ezért még egy kis futóversenyre is akadt lehetőség. A Hungaroring ugyanis meghívta a keddi sajtóeseményre Molnár Attilát, a 400 méteres síkfutás országos csúcstartóját, hiszen ha az F1-es pálya a sebesség birodalma, akkor hazánk egyik leggyorsabb embere is otthonosan érezheti rajta magát. Egy rövid sprint erejéig a Hungaroring kabalája is megmérette magát, inkább kevesebb, mint több sikerrel, ám az vesse rá az első követ, akinek sisakban, overallban bármi esélye lenne Molnár Attilával szemben…

Fotó: Szabó Miklós

A rögtönzött futóverseny után bejártuk a már teljesen kész, hatalmas főépületet is – a tavalyi futammal ellentétben a második emelet is várja a Paddock Club exkluzív vendégeit, míg az újságírók is birtokba vehetik a célegyenesre néző médiaközpontot. Innen valóban lenyűgöző a kilátás, és bár a főlelátó 2025-re már elkészült, még mindig szokni kell, hogy az ablakon kipillantva egy világviszonylatban is magas színvonalú kiszolgálóinfrastruktúra tárul a szemünk elé.

Egyébként, ha először csöppentünk volna bele ebbe a keddi nyüzsgésbe, attól is tarthatnánk, hogy itt bizony esélytelen, hogy csütörtökig minden csapat végezzen, ám az elmúlt években újra meg újra bizonyították, nemcsak a pályán, hanem amögött is elképesztő tempót diktálnak. Kevesebb, mint két nap, és a munkagépeknek, targoncáknak, daruknak már nyoma sem lesz, a szerencsések pedig élvezhetik a paddock teljes kényelmét. Most már tényleg nem kell sokat várni, és indul a 41. Formula–1-es Magyar Nagydíj!

Fotó: Szabó Miklós

FORMULA–1

Magyar Nagydíj, Hungaroring

Vasárnap

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!